استاندار فارس:مساجد کانون توسعه محله‌ و محور اصلی تربیت خانوادگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری، ظهر چهارشنبه در همایش بزرگ «مسجد برقرار» در شیراز ضمن اشاره به نیاز فطری انسان به پرستش، تمایز اساسی مساجد را با معابد سایر ادیان برشمرد و گفت: ابتکار پیامبر اکرم (ص) در تأسیس مسجد، مکانی را فراهم ساخت که همزمان محل عبادت و مرکز پیگیری امور اجتماعی و حکومتی مسلمانان بود؛ امری که از اولین اقدامات ایشان پس از هجرت به مدینه آغاز شد.
وی توحید را منبع قدرت انسانها دانست و افزود: ایستادگی امام راحل (ره) در برابر دنیا، ریشه در همین قدرت توحیدی داشت. همانگونه که اذان، به عنوان همزاد مسجد، برخلاف ندای ادیان دیگر، به انسان قدرت میبخشد.
استاندار فارس با بیان اینکه دنیای پیچیده امروز نیازمند بازتعریف کارکردهاست، خاطرنشان کرد: اهداف اصلی مسجد باید در ساختارهای جدید احیا شوند. دوام و قوام جمهوری اسلامی بر پایه احکام شرعی است و اداره جامعه باید اسلامی باشد.
امیری نفوذ فرهنگی مساجد به خانهها از طریق طلاب و ائمه جماعات را حیاتی خواند و افزود: امروز نیازمند بازخوانی کارکردهای مساجد، بهویژه در بعد تربیتی و مسائل مرتبط با خانوادهها هستیم که مسجد باید در آن نقش محوری داشته باشد.
استاندار فارس تأکید کرد: مسجد به عنوان محور توسعه محلهمحور، مورد توجه جدی رئیسجمهور و دولت چهاردهم قرار دارد و در استان فارس برنامهریزی برای برقراری ارتباط ساختاری میان کانونهای مسجدی و بخشهای اجرایی نظام در دست انجام است.
