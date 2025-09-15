حوزه علمیه فارس پیشرو در تولید محتوا و تربیت مبلغ

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالرضا محمودی صبح دوشنبه، در آئین آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه استان فارس به تشریح فعالیتها و دستاوردهای این نهاد پرداخت و بر نقش کلیدی حوزه علمیه در تحقق اهداف انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب تأکید کرد.
وی با بیان اینکه امروز حوزه علمیه نبض تپنده جامعه و ستون خیمه انقلاب است، گفت: فعالیتهای حوزه علمیه در جهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه فارس با اشاره به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری، فعالیتهای حوزه علمیه را در راستای پیشرفت و سلامت نظام توصیف کرد و افزود: حوزه علمیه استان در بخش تبلیغ، با برگزاری دورههای آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت برای مبلغین، تلاش میکند تا این عزیزان را با نکات آموزشی و مهارتی لازم برای تبلیغ در عرصه جامعه مجهز کند.
حجت الاسلام محمودی به آمار طلاب و روحانیون فعال در استان فارس اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر ۱۷۶۵ مبلغ داریم که در قالب طرحهای مختلف در استان مشغول به فعالیت هستند که این آمار، استان فارس را در صدر کشور قرار داده است.
وی با اشاره به رتبه اول تولید محتوا در کشور، بر تلاش برای ارتقا سطح آموزش در تمامی ابعاد تأکید کرد و گفت: در کنار آموزشهای رسمی، دورههای تکمیلی نیز برگزار میکنیم تا طلاب بتوانند از کلاسهای درس خارج نیز بهرهمند شوند.
مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه فارس در پایان از حضور فعال معاونان پژوهشی در مدارس علمیه و کسب رتبههای برتر در جشنواره علامه خبر داد و بر برگزاری همایشهای بینالمللی و فعالیتهای حوزه علمیه در دانشگاهها تأکید کرد.
