«حوزه علمیه» ستون فقرات اسلام و ثمره انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدمهدی شب زنده دار جهرمی، ظهر دوشنبه در آئین آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه استان فارس با بیان اینکه حوزه علمیه رکن بقای اسلام است، گف: ارتباط خالق با مخلوق و همچنین انقلاب اسلامی که آرزوی دیرینه پیروان اهل بیت (ع) بوده، از ثمرات حوزههای علمیه است.
وی با اشاره به فرمایشات امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مبنی بر نقش مجاهدتهای هزار ساله روحانیت در شکلگیری انقلاب، بر اهمیت ارتباط روحانیت با مردم و انتقال آموزههای دینی تأکید کرد.
آیتالله شبزندهدار جهرمی با بیان اینکه عظمت انقلاب اسلامی مرهون شناخت دقیق امام راحل (ره) از استعدادها و آمادگی مردمی بوده است، افزود: اگر مجاهدتهای روحانیت نبود، هیچگاه این انقلاب و نظام محقق نمیشد.
وی همچنین نقش روحانیت را در بقای انقلاب و رسیدن به آرمانها، مهمتر از مرحله شکلگیری آن دانست و گفت: شرایط بقا دشوارتر از حدوث است و نیاز به تدبیر و مجاهدت بیشتری دارد.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه کشور با اشاره به اینکه دشمنان اسلام و روحانیت همواره دسیسهها و نقشههای شیطانی خود را دنبال میکنند، گفت: همانطور که خداوند متعال در عبور از گردنههای سخت، یاور این انقلاب بوده است، در آینده نیز یاریگر آن خواهد بود.
وی با بیان اینکه در ابتدای انقلاب، مردم با رژیم ستمشاهی روبرو بودند که شناخت مفسده آن برای همگان روشن بود، اما پس از پیروزی انقلاب، دشمنان با نقشههای پیچیدهتر سعی در انحراف مسیر داشتهاند، ادامه داد: همانطور که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند، این بیانیه منشور راهنمای ماست و باید با الگوگیری از زندگی، علم و مجاهدت ایشان، رسالت خود را در تحقق آرمانهای انقلاب ایفا کنیم.
آیتالله شبزندهدار جهرمی در ادامه به خاطراتی از اساتید برجسته حوزه از جمله آیتالله العظمی بروجردی، آیتالله العظمی امام خمینی (ره) و آیتالله حاج شیخ مرتضی حائری (ره) پرداخت و بر اهمیت تحصیل عمیق و مستمر در حوزه تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه نباید طلاب به زودی از تحصیل دست بکشند، گفت: بزرگان حوزه نیز به این نتیجه رسیدهاند که برای هدایت جوانان و اقشار مختلف جامعه، نیاز به فراگیری علوم روز از جمله جامعهشناسی و روانشناسی وجود دارد.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه کشور در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که طلاب با برنامهریزی صحیح بتوانند رسالت خود را به بهترین نحو ایفا کنند.
