به گزارش خبرنگار مهر، عادل مهری عصر دوشنبه در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری میان مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و اداره‌کل مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به پژوهش‌های انجام‌شده در بنیاد شهید، بر لزوم حرکت هدفمند علمی و پژوهشی در راستای مأموریت‌های این نهاد تأکید کرد.

وی افزود: بنیاد شهید همواره تمرکز ویژه‌ای بر حمایت از نخبگان ایثارگر داشته و در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار ایثارگر در سطوح مختلف علمی و استعدادهای برتر، عضو مرکز دانشگاهیان بنیاد شهید هستند.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید یکی از وظایف اصلی این دفتر را پیگیری و رفع نیازهای جامعه ایثارگری از مسیر علمی و پژوهشی دانست و گفت: هر راه‌حلی که از مسیر پژوهش به دست آید، اتفاقی قابل استناد و ماندگار خواهد بود.

مهری تصریح کرد: مطالعات و سیاست‌گذاری‌های بنیاد شهید در حوزه‌های فرهنگی، راهبردی و سلامت، با مشارکت پژوهشگران ایثارگر و غیر ایثارگر انجام می‌شود تا تصمیم‌سازی‌ها بر پایه داده‌های علمی صورت گیرد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای مصوبه اختصاص یک درصد پژوهشی دستگاه‌ها، همکاری با مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام را در تحقق این هدف بسیار مؤثر دانست.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید از راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان «پژوهش‌یار» خبر داد و افزود: در این سامانه، اولویت‌های پژوهشی بنیاد مشخص شده و بستری برای بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و ایده‌های نخبگان و دانشمندان فراهم شده است.

مهری با تأکید بر اهمیت اسناد و وصیت‌نامه‌های شهدا، خاطرنشان کرد: بررسی پژوهشی زندگی، سبک تربیتی و زیست اجتماعی شهدا پیش از شهادت، یک ضرورت حیاتی است که می‌تواند در ترویج ارزش‌های اسلامی و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت نقش مؤثری ایفا کند.

وی با اشاره به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری درباره ضعف در انتقال ارزش‌های شهدا به نسل جوان، ابراز امیدواری کرد که با همکاری مؤسسه ISC، این مأموریت نه‌تنها در سطح ملی بلکه در جهان اسلام دنبال شود.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید همچنین بر ضرورت مستندسازی گنجینه شفاهی ایثارگران تأکید کرد و گفت: با توجه به درگذشت تدریجی والدین ایثارگران، ثبت و ضبط این سرمایه معنوی یک اولویت فوری است و بنیاد شهید آمادگی همکاری صددرصدی در این زمینه را دارد.

مهری در پایان، دفتر مطالعات بنیاد شهید را یک بانک اطلاعاتی جامع در حوزه ایثارگران معرفی کرد و گفت: این ظرفیت ارزشمند می‌تواند در اختیار مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) قرار گیرد.