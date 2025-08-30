تأکید بر نقش «کُدکس» در حوزه امنیت غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، در شورای هماهنگی کدکس ایران افزود: پیشنویس تفاهمنامه همکاری سازمان غذا و دارو و استاندارد که حوزههای مختلف بویژه فراوردههای غذایی را در بر میگیرد؛ در مراحل نهایی قرار دارد. اجرای این تفاهمنامه هماهنگی میان دستگاهها را افزایش داده و همافزایی در فعالیتها را تقویت میکند.
وی با اشاره به مفاد تفاهمنامه گفت: موضوعاتی که پیش از این باعث موازیکاری میان سازمانها میشد، با این توافق جای خود را به همافزایی و تعامل سازنده خواهند داد و کارایی فرآیندها را بهبود میبخشد.
بهفر با تأکید بر راهبردی بودن کُدکس افزود: همکاری جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو در یک وفاق ملی و در فضایی دوستانه، موجب ارتقای ایمنی غذایی کشور و تقویت هماهنگی میان دستگاهها شده است. در مدیریت جدید سازمان غذا و دارو، این هماهنگی و همافزایی تقویت شده است.
وی درباره ساختار شورای هماهنگی کدکس ایران توضیح داد: این شورا بهعنوان ساختار اصلی کدکس بر اساس همکاری و هماهنگی میان سازمانهای مختلف کشور شکل گرفته است. هر یک از دستگاهها، از جمله جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست نقش مؤثر و مشخص خود را ایفا میکنند و ریاست شورا بر عهده رئیس سازمان ملی استاندارد است.
بهفر افزود: بسیار اهمیت دارد که ایران در ساختار کدکس جهانی جایگاه خود را تثبیت کند، چه در زمینه ضوابطی که خود رهبری تدوین ان را به عهده دارد و چه پروژههایی که سایر کشورها آنها را هدایت میکنند، در حوزه محصولات استراتژیک بویژه ایران میتواند با بهرهگیری از سیاستگذاریهای شورای هماهنگی کدکس برنامهها و پروژههای خود را به صورت راهبردی و هماهنگ پیش ببرد.
وی تأکید کرد: مهمترین اولویت سیاستگذاری شورا ارتقای سلامت جامعه و تأمین امنیت غذایی مصرفکنندگان است. هماهنگی میان دستگاهها زمینه توسعه تجارت و بهبود فرآیندهای مرتبط با ضوابط غذایی کشور را فراهم میکند.
بهفر در پایان گفت: همکاری و همافزایی میان دستگاهها باعث حضور قدرتمند و اثرگذار ایران در مجامع بینالمللی میشود. تجربه جلسات گذشته نشان میدهد که با برنامهریزی هدفمند و تعامل سازنده، کشور ما میتواند جایگاه شایستهای در حوزه سلامت و کشاورزی در سطح جهانی پیدا کند.
