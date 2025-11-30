انتشار فراخوان سومین نمایشگاه صنعت موسیقی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه صنعت موسیقی، فراخوان شرکت هنرمندان و مجموعه‌های فعال عرصه موسیقی برای حضور در سومین نمایشگاه صنعت موسیقی ایران و صنایع وابسته منتشر و روند ثبت‌نام فعالان صنعت موسیقی رسما آغاز شد.

این نمایشگاه با هدف ایجاد بستری حرفه‌ای برای معرفی توانمندی‌ها، محصولات، شرکت‌ها و نوآوری‌های صنعت موسیقی ایران از تاریخ ۳۰ دی تا ۳ بهمن سال ۱۴۰۴ برگزار و میزبان مجموعه گسترده‌ای از فعالان و متخصصان این حوزه می‌شود.

تمامی فعالان و علاقه‌مندان حوزه موسیقی شامل تولیدکنندگان سازهای ایرانی، کلاسیک و سازهای ابداعی؛ عرضه‌کنندگان ملزومات و ادوات نوازندگی؛ شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده تجهیزات صدابرداری و پخش موسیقی؛ طراحان و ارائه‌دهندگان تجهیزات استودیوهای ضبط؛ ناشران موسیقی؛ مؤسسات و گروه‌های پژوهشی؛ گروه‌های اجرای موسیقی؛ آموزشگاه‌ها و استارتاپ‌های فعال در صنایع خلاق موسیقی، می‌توانند در این رویداد حضور پیدا کنند.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام، مشاهده اطلاعات و رزرو غرفه می‌توانند به سامانه اینترنتی این رویداد مراجعه کنند.