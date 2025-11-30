رحمان نیا: خیرآباد زنجان به عنوان سردترین منطقه ثبت شد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان نجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و از اواخر روز دوشنبه بر میزان پوشش ابرها افزوده می شود.

وی از بارش باران در استان زنجان خبر داد و بیان داشت: بارش باران در استان به صورت خفیف و پراکنده خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد ملایم در استان زنجان خبر داد و گفت: از فردا بر سرعت وزش باد در استان افزوده می شود که در این میان به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آورشد: دمای هوای استان تغییری نمی یابد و همچنان سرد خواهد بود.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته روستای خیرآباد با منفی ۱۰ درجه سردترین و چورزق در شهرستان طارم با ۲۲ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان تاکید کرد: دمای فعلی شهر زنجان صفر درجه سانتی گراد است که در روزهای آینده دمای کمینه کاهش می یابد.