  1. استانها
  2. زنجان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۴

رحمان نیا: خیرآباد زنجان به عنوان سردترین منطقه ثبت شد

رحمان نیا: خیرآباد زنجان به عنوان سردترین منطقه ثبت شد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان،گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته روستای خیرآباد با منفی ۱۰ درجه سردترین و چورزق در شهرستان طارم با ۲۲ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان نجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و از اواخر روز دوشنبه بر میزان پوشش ابرها افزوده می شود.

وی از بارش باران در استان زنجان خبر داد و بیان داشت: بارش باران در استان به صورت خفیف و پراکنده خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد ملایم در استان زنجان خبر داد و گفت: از فردا بر سرعت وزش باد در استان افزوده می شود که در این میان به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آورشد: دمای هوای استان تغییری نمی یابد و همچنان سرد خواهد بود.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته روستای خیرآباد با منفی ۱۰ درجه سردترین و چورزق در شهرستان طارم با ۲۲ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان تاکید کرد: دمای فعلی شهر زنجان صفر درجه سانتی گراد است که در روزهای آینده دمای کمینه کاهش می یابد.

کد خبر 6672655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها