فرهاد قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال گذشته ۱۳ واحد مرغداری در بخش سرفیروزآباد فعال بود اما در سال جاری این تعداد به ۱۵ واحد رسیده است و در این واحدها در هر دوره بیش از ۳۰۰ هزار قطعه جوجهریزی انجام میشود.
مسئول مرکز خدمات سرفیروزآباد با اشاره به توسعه ظرفیت تولید افزود: علاوه بر این واحدها، دو مرغداری دیگر نیز در حال احداث است که با بهرهبرداری از آنها، ظرفیت جوجهریزی در بخش سرفیروزآباد به ۳۴۰ هزار قطعه در هر دوره افزایش خواهد یافت.
قربانی تصریح کرد: کارشناسان مرکز خدمات در هر دوره جوجهریزی، دو بار واحدهای مرغداری را رصد و پایش میکنند. وی یادآور شد شهرستان کرمانشاه دارای ۱۰ مرکز خدمات است و مرکز سرفیروزآباد یکی از این مراکز محسوب میشود.
