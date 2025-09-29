معاون جهاد کشاورزی ایلام:صنعت دام وطیور ایلام نیازمند سرمایه گذاری است

شریف خدامرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چشم‌انداز تولیدات دامی استان، اظهار داشت: آینده صنعت دام و طیور استان را امیدوارکننده و روشن می‌بینیم؛ چرا که پتانسیل و بستر لازم برای توسعه این بخش وجود دارد، اما برای تحقق این امر نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران، افزود: از همه کسانی که می‌توانند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند، دعوت می‌کنیم که با ما همکاری کنند. وظیفه ما تسهیل‌گری در این مسیر است.

کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در ایلام

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی ایلام، تکمیل زنجیره تولید، به‌ویژه در بخش مرغ مادر و جوجه یک‌روزه و همچنین بهره‌گیری از مزیت مرز مهران برای توسعه صادرات را از اولویت‌های کاری برشمرد و بر اهمیت احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی در این حوزه تأکید کرد.

خدامرادی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش خشکسالی اشاره کرد و گفت: امسال نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش بارندگی داشته‌ایم که این مسئله تأثیر منفی بر مراتع، دام عشایر و روستاهای وابسته به مراتع خواهد داشت.

وی در پایان، ضمن تشکر از دست‌اندرکاران و تولیدکنندگان، دستاوردها را حاصل تلاش و زحمات بهره‌برداران دانست و ابراز امیدواری کرد: با سرمایه‌گذاری و حمایت لازم، شاهد رونق و شکوفایی هرچه بیشتر صنعت دام و طیور استان ایلام باشیم.

سیمای دام و طیور استان به روایت معاون بهبود تولیدات دامی

شریف خدامرادی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان، با اشاره به ظرفیت‌های بالای این حوزه، گفت: استان از پتانسیل بسیار خوبی در زمینه دام و طیور برخوردار است.

وی با اشاره به وجود یک‌میلیون و ۴۵۸ هزار هکتار جنگل و مرتع در استان، این منابع را بستری مناسب برای توسعه پرورش دام دانست و افزود: در حال حاضر جمعیت دام سبک استان حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار رأس است که از این میزان، یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار رأس در قالب دام عشایری پرورش داده می‌شوند و ۳۶۰ هزار رأس نیز به شکل دیگر مدیریت می‌شوند.

مرغداری‌ها و تولید گوشت سفید

به گفته خدامرادی، استان دارای ۹۳۸ واحد دامداری و مرغداری صنعتی و نیمه‌صنعتی است که از این میان ۳۵۷ واحد فعال مربوط به مرغ گوشتی هستند. ظرفیت جوجه‌ریزی این واحدها در هر دوره حدود ۸ میلیون قطعه است و با توجه به برگزاری چهار دوره در سال، ظرفیت اسمی تولید به ۳۲ میلیون قطعه جوجه می‌رسد که معادل ۶۴ هزار تُن گوشت سفید خواهد بود. وی افزود: البته در سال گذشته، به‌صورت عملی حدود ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است.

حوزه دام سنگین و پرواربندی

در حوزه دام سنگین، استان دارای حدود ۳۱۰ واحد پرورش گاو شیری صنعتی و نیمه صنعتی است. بزرگ‌ترین واحد گاوداری استان نیز مربوط به شرکت پیام در شهرستان ایوان با ظرفیت ۷۰۰ رأس گاو است. همچنین ۵۰۵ واحد پرواربندی گوساله با ظرفیت تقریبی ۳۰ هزار و ۵۰۰ رأس در هر دوره فعال هستند که دوره پرورش آن‌ها معمولاً شش ماه به طول می‌انجامد.

در بخش پرواربندی بره نیز ۹۸ واحد صنعتی و نیمه‌صنعتی با ظرفیت ۳۱ هزار و ۵۰۰ رأس در هر دوره فعالیت دارند.

سایر واحدهای تولیدی

خدامرادی ادامه داد: در استان سه واحد مرغ تخم‌گذار با ظرفیت ۲۳۰ هزار قطعه، سه واحد پرورش بوقلمون با ظرفیت ۱۷ هزار قطعه، و سه واحد پرورش شترمرغ با ظرفیت ۱۶۰۰ قطعه فعال هستند. همچنین ۱۹ واحد پرورش گوسفند داشتی به‌صورت صنعتی با ظرفیت ۳۵۰۰ رأس نیز در حال بهره‌برداری هستند.

زنبورداری و تولید عسل

وی در پایان به حوزه زنبورداری نیز اشاره کرد و گفت: در استان حدود ۱۸۸۴ زنبورستان فعال است که با دارا بودن یک‌میلیون و ۸۸۸ هزار کلنی زنبور عسل، سالیانه ۱۶۰۰ تُن عسل تولید می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان، این آمار را خلاصه‌ای از سیمای دام و طیور استان دانست و بر ضرورت حفظ و ارتقای این ظرفیت‌ها تأکید کرد.