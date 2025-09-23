علیزاده: هشترود قطب تولید گوشت مرغ در آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیزاده روز سه شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به ظرفیت بالای تولید گوشت سفید در هشترود، اظهار کرد: هم‌اکنون تعداد ۳۶ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت ۷۶۱ هزار و ۱۰۰ قطعه در شهرستان هشترود در حال فعالیت است که رقم بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.

به گفته وی بیش از ۷۰ درصد تولیدات گوشت مرغ شهرستان هشترود به سایر شهرهای آذربایجان شرقی عرضه می‌شود.

علیزاده با اشاره به آمار جوجه‌ریزی در ۶ ماهه نخست امسال در هشترود، ادامه داد: در این مدت تعداد ۶۵ مرغداری گوشتی با ظرفیت یک میلیون و ۴۹۳ هزار و ۴۲۰ قطعه جوجه‌ریزی داشته‌اند و به طور متوسط ماهانه حدود ۲۵۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در این واحدها انجام شده است.

وی افزود: در همین مدت ۶ هزار و ۷۵۰ تن نهاده ذرت و سویا به مرغداری‌های گوشتی شهرستان هشترود ارسال و در واحدهای تولیدی مصرف شده است.

علیزاده با اشاره به اینکه امسال ۲ واحد غیرفعال مرغداری یکی پس از ۱۵ سال و دیگری بعد از سه سال وقفه در تولید و تعطیلی، فعالیت خود را از سر گرفته‌اند، گفت: فعال شدن این ۲ واحد گامی مثبت در راستای افزایش تولید، خودکفایی و ایجاد اشتغال در شهرستان محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای مرغداری‌ها، یادآور شد: تعداد جوجه‌ریزی در واحدها و فرآیند عرضه مرغ با رصد، پایش و بازدیدهای مشترک کارشناسان اداره بهبود تولیدات دامی، تنظیم بازار و دامپزشکی کنترل و مدیریت می‌شود.