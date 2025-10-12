انجام ۳۲میلیون قطعه جوجه ریزی در آذربایجان غربی؛فعالیت ۱۰ زنجیره تولید

پرویز بستانچی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون بیش از نیاز تولید استان تولید و توزیع داریم، افزود: در نیمه نخست امسال ۳۲ میلیون قطعه جوجه ریزی داشته ایم که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۱۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود در نیمه دوم سال نیز ۳۲ الی ۳۵ میلیون قطعه جوجه ریزی داشته باشیم، عنوان کرد: استان در زمینه تولید گوشت مرغ رتبه ۷ کشوری را دارد.

وی با اشاره به جایگاه مناسب صنعت مرغداری در استان، گفت: هم اکنون آذربایجان غربی با ۱۰ زنجیره تولید در رتبه نخست کشور قرار گرفته و در تولید جوجه‌یک روزه و تخم مرغ نطفه دار رتبه سوم و در تولید گوشت مرغ رتبه هشتم کشوری را دارد.

بستانچی اظهار کرد: همچنین در این استان ۷۶۷ واحد مرغداری با ظرفیت بیش از ۱۸.۵ میلیون قطعه در هر دوره، ۷۰ واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت ۲ میلیون قطعه و نیز ۳۴ واحد مرغ تخم‌گذاری با ظرفیت ۱.۵ میلیون قطعه فعال هستند.

وی افزود: علاوه بر واحدهای مرغداری، ۱۷ واحد پرورش بوقلمون گوشتی با ظرفیت ۷۵ هزار قطعه، چهار واحد پرورش شترمرغ با ظرفیت یک هزار و ۴۰۰ قطعه و ۱۳ واحد کشتارگاه طیور در استان فعالیت می‌کنند.