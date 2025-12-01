  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

پایداری تولید جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان قزوین

قزوین-مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: طی هشت ماه گذشته بیش از ۳۱ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۴۳۱ قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانپور افزود: در این مدت بیش از ۶۱ هزار و ۵۷۸ تن گوشت مرغ در استان تولید شده که بیانگر پایداری و استمرار تولید در واحدهای مرغداری است.

وی اظهار کرد: به طور متوسط چهار میلیون قطعه جوجه‌ریزی ماهانه در واحدهای مرغ گوشتی استان انجام می‌شود و میزان جوجه‌ریزی در آذرماه نیز چهار میلیون و ۱۳۱ هزار قطعه ثبت شده است.

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی قزوین ادامه داد: با وجود کاهش در تأمین نهاده‌های طیور، مدیریت مناسب تولید و همراهی مرغداران از عوامل مؤثر در تداوم و ثبات تولید گوشت مرغ در استان بوده است.

کد خبر 6674600

