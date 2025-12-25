استاندار کرمانشاه: نگاه ویژه دولت به توسعه فیروزآباد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بخش فیروزآباد، با تبریک حلول ماه مبارک و قدردانی از حضور پرشور مردم این منطقه، اظهار کرد: توفیق حضور در میان مردم مؤمن، صبور و بزرگ‌منش فیروزآباد برای ما افتخار بزرگی است و امیدواریم در این ماه پرخیر و برکت بتوانیم گره‌ی از مشکلات این مردم باز کنیم.

وی با اشاره به اهمیت دیدار چهره به چهره با مردم افزود: حضور در بین مردم مؤثرترین شیوه مدیریت در نظام اسلامی است و این جلسات فرصتی برای شنیدن مطالبات واقعی مردم و برنامه‌ریزی دقیق برای رفع آن‌هاست.

استاندار کرمانشاه از تلاش‌های نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و گفت: محمد رشیدی و فضل‌الله رنجبر همواره در سطح استانی و ملی پیگیر مسائل استان هستند و همراهی آنان نقش مؤثری در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای دارد.

تعریف ۶۴ پروژه برای توسعه فیروزآباد

حبیبی با بیان اینکه برای بخش فیروزآباد ۶۴ پروژه در حوزه‌های مختلف تعریف شده است، تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی، این پروژه‌ها اولویت‌بندی شده و برای برخی از آن‌ها نگاه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است تا روند اجرای آن‌ها تسریع شود.

وی توسعه کشاورزی را یکی از محورهای اصلی پیشرفت این منطقه دانست و گفت: جهاد کشاورزی موظف است با هدایت و حمایت از کشاورزان، الگوی کشت‌های کم‌آب‌بر و پربازده از جمله کشت زعفران را در این بخش گسترش دهد و شبکه بانکی نیز باید حمایت‌های لازم را در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت انجام دهد.

تقویت دامداری و صنایع دستی؛ محور اشتغال پایدار

استاندار کرمانشاه به اهمیت دامداری و صنایع دستی به عنوان اشتغال‌های زودبازده اشاره کرد و افزود: صندوق کارآفرینی امید با مأموریت ویژه در فیروزآباد مستقر خواهد شد تا طرح‌های خرد و کوچک اشتغال‌زا با سرعت بیشتری تأمین مالی شوند.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های دامداری سیال و طرح‌های نوین کشاورزی در این منطقه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند زیرساخت‌های لازم برای توسعه این بخش‌ها را فراهم کنند.

توسعه فضاهای ورزشی و خدمات درمانی

حبیبی از آغاز عملیات اجرایی یک سالن ورزشی جدید در سال آینده خبر داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف است این پروژه را در فهرست طرح‌های سال آینده قرار دهد و همچنین هفت زمین چمن مصنوعی روستایی نیز با اولویت‌بندی بخشدار، در روستاهای این بخش اجرا خواهد شد.

وی ایجاد مرکز جامع سلامت را از مطالبات اصلی مردم دانست و افزود: استانداری آمادگی دارد ۵۰ درصد اعتبارات مورد نیاز این مرکز را تأمین کند و با وزارت بهداشت تفاهم‌نامه لازم را امضا کند تا مردم از خدمات درمانی مناسب بهره‌مند شوند.

راه‌ها و آبرسانی؛ زیرساخت‌های حیاتی منطقه

استاندار کرمانشاه با تأکید بر بهسازی محور کرمانشاه – فیروزآباد اظهار کرد: پیگیری‌های لازم برای اخذ مجوز ماده ۲۳ و تأمین اعتبارات ملی این مسیر در حال انجام است و تکمیل پروژه آبرسانی امام علی (ع) نیز از اولویت‌های جدی استان به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: هدف‌گذاری ما این است که تا تابستان سال آینده، پروژه آبرسانی امام علی (ع) به مرحله‌ای برسد که مردم منطقه از نعمت آب پایدار بهره‌مند شوند.

تقویت خدمات شهری و بانکی

حبیبی از برنامه‌ریزی برای استقرار شعبه بانک کشاورزی در این بخش خبر داد و گفت: با توجه به جمعیت بالای کشاورزان منطقه، ایجاد این شعبه کاملاً منطقی و ضروری است و پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وی همچنین به تقویت خدمات شهری اشاره کرد و افزود: تأمین ماشین‌آلات خدماتی از جمله خودروهای حمل زباله، کمپرسی و آتش‌نشانی برای شهرداری و دهیاری‌های بخش فیروزآباد در دستور کار قرار دارد.

استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر لزوم پیگیری مصوبات این سفر خاطرنشان کرد: تمام مصوبات جلسه شورای اداری بخش فیروزآباد به صورت مستمر رصد خواهد شد تا اجرای آن‌ها منجر به کاهش محرومیت و افزایش رفاه مردم این منطقه شود.