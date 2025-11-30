  1. استانها
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳

کرمانشاه رکورددار جوجه‌ریزی و تولید گوشت سفید در استان

کرمانشاه– مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه اعلام کرد این شهرستان با ۸۹ واحد فعال مرغداری و جوجه‌ریزی ماهانه ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار قطعه، بیشترین تولید گوشت سفید استان را به خود اختصاص داده است.

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان کرمانشاه با دارا بودن ۸۹ واحد فعال مرغداری و جوجه‌ریزی ماهانه بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار قطعه، رکورددار جوجه‌ریزی و تولید گوشت سفید در سطح استان است. وی گفت: حدود ۲۶ درصد از جوجه‌ریزی استان در این شهرستان انجام می‌شود و سالانه بیش از ۱۵ هزار تن گوشت سفید تولید می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: طی پنج سال گذشته روند جوجه‌ریزی و تولید گوشت مرغ در شهرستان هر سال نسبت به سال قبل افزایشی بوده است؛ به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۴ و تا پایان آبان‌ماه، میزان جوجه‌ریزی واحدهای مرغداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۹ درصد رشد داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه افزود: بر اساس جداول و نمودارهای مربوط به وضعیت جوجه‌ریزی مراکز دهگانه در سال ۱۴۰۴، مرکز سرفیروزآباد با سهم ۱۶ درصدی بالاترین میزان جوجه‌ریزی را در بین مراکز شهرستان به خود اختصاص داده است.

