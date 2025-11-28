محمد خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت مطلوب واحدهای تولیدی طیور در این منطقه، اظهار کرد: طی آبان ماه سال جاری، آمار جوجهریزی در واحدهای صنعتی پرورش مرغ گوشتی شهرستان کنگاور به عدد قابل توجه ۵۷۰ هزار قطعه رسید.
وی افزود: این حجم از فعالیت تولیدی در یک ماه، بالاترین میزان ثبت شده طی ۶ سال گذشته در سطح شهرستان محسوب میشود که نشاندهنده جهش تولید در این بخش است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور با بیان اینکه کنگاور سهم بسزایی در تأمین پروتئین استان دارد، تصریح کرد: حدود ۱۶ درصد از کل عملیات جوجهریزی انجام شده در سطح استان کرمانشاه طی ماه گذشته، متعلق به واحدهای مرغداری این شهرستان بوده است.
خزایی در ادامه با تشریح ظرفیتهای تولیدی این شهرستان خاطرنشان کرد: هماکنون ۵۶ واحد صنعتی فعال در حوزه طیور در کنگاور مشغول به کار هستند که سالانه با تولید بیش از ۱۲ هزار تن گوشت سفید و عرضه آن به بازار مصرف، این شهرستان را به یکی از قطبهای اصلی و استراتژیک صنعت طیور در غرب کشور تبدیل کردهاند.
وی در پایان به چالشهای پیشروی تولیدکنندگان نیز گریزی زد و گفت: علیرغم موفقیتهای حاصله، اصلیترین دغدغه و نگرانی فعلی مرغداران، کمبود محسوس و جهش ناگهانی قیمت نهادههای دامی است که تداوم تولید پایدار در این صنعت حیاتی را با تهدید جدی مواجه کرده است.
نظر شما