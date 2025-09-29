۴ هزار تن گوشت مرغ در سربیشه تولید شد؛ نبود کشتارگاه چالش اصلی شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی ظهر دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها از تولید چهار هزار تن گوشت مرغ در نیمه نخست امسال در سربیشه خبر داد و افزود: در این مدت، بیش از دو میلیون قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری گوشتی این شهرستان انجام شده که به تولید این میزان گوشت سفید منجر شده است.

وی با اشاره به شرایط خاص و مشکلات از جمله وقوع جنگ ۱۲ روزه در ابتدای سال، بیان کرد: خوشبختانه با تلاش بی‌وقفه مرغداران و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هیچ گونه وقفه‌ای در فرآیند جوجه‌ریزی واحدهای مرغ گوشتی رخ نداده و فعالیت مرغداری‌ها بدون اختلال ادامه یافته است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سربیشه، این شهرستان را یکی از قطب‌های تولید گوشت سفید در استان معرفی کرد و گفت: در حال حاضر ۸۴ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه در شهرستان فعال است.

محمدی از تمایل سرمایه‌گذاران برای ایجاد واحدهای جدید مرغداری در این شهرستان خبر داد و گفت: این امر به رونق و پویایی هرچه بیشتر این صنعت در منطقه خواهد انجامید.

وی با اشاره به مشکل نبود کشتارگاه در شهرستان به عنوان یکی از چالش‌های اصلی مرغداران، گفت: امید است با همت سرمایه‌گذاران و بهره‌برداری از کشتارگاه جدید، بخش عمده‌ای از مشکلات پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی برطرف شود.