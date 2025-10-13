۳.۸ میلیون قطعه جوجه ریزی در شاهرود انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقابیکی صبح دوشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در اداره جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به آمار تولید مرغ و تخم مرغ در شهرستان شاهرود بیان کرد: در شش ماهه اول سال جاری در این شهرستان ۵۹ هزار قطعه مرغ تخم گذار تولید شده است.

وی به ظرفیت جوجه ریزی برای تولید مرغ در شهرستان شاهرود هم اشاره کرد و افزود: در شش ماهه اول سال جاری سه میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در این شهرستان صورت گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه در همین بازه زمانی در شهرستان ۲۷۰ تن تخم مرغ تولید شده است، گفت: این میزان تولید، چهار درصد کل تولید تخم مرغ استان سمنان را شامل می‌شود.

آقابیکی همچنین از فعالیت ۸۲ واحد پرورش مرغ گوشتی در شهرستان شاهرود خبر داد و ابراز کرد: دو میلیون و ۵۸ هزار قطعه در هر دوره ظرفیت این واحدهای تولیدی است.

وی با بیان اینکه در شهرستان شاهرود طی نیمسال اول ۱۴۰۴ بالغ بر هفت هزار و ۱۲۰ تن گوشت سفید تولید شده است، تاکید کرد: ۲۵ درصد کل تولید گوشت سفید استان سمنان در شاهرود تولید شده است.