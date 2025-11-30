  1. اقتصاد
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

تسهیل صادرات پنبه افغانستان به ایران بررسی شد

در دیدار رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با معاون وزارت صنعت و تجارت افغانستان، راهکارهای گسترش صادرات محصولات زراعی (پنبه) افغانستان به ایران و رفع موانع موجود بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشستی با حضور مریم جلیلی‌مقدم رئیس سازمان حفظ نباتات جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه با مولوی شهاب‌الدین ثاقب معاون مالی و اداری و سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان و جمعی از فعالان بخش پنبه افغانستان برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی راهکارهای گسترش صادرات محصولات زراعی افغانستان به ایران و رفع موانع موجود در مسیر صادرات انجام شد.

در این دیدار، نمایندگان دولتی و بخش خصوصی دو کشور درباره راه‌های افزایش صادرات پنبه و سایر محصولات زراعی افغانستان به ایران، تسهیل امور گمرکی و حمل‌ونقل، ارتقای استانداردهای کیفیت و ایجاد سازوکارهای ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و تجار بحث و تبادل نظر کردند.

این نشست به‌منظور تقویت روابط اقتصادی ایران و افغانستان و ارتقای سطح تجارت به‌ویژه در حوزه محصولات زراعی برگزار شد و طرفین بر تداوم رایزنی‌ها و تدوین برنامه‌های همکاری پایدار برای تسهیل تجارت تأکید کردند.

