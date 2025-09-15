حجم مبادلات کشاورزی ایران و پاکستان به ۳ میلیارد دلار افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی کشورمان عصر امروز دوشنبه در دیدار با جام کمال‌خان وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان، وقوع سیل و خسارات جانی آن در کشور پاکستان را به نمایندگی از دولت و ملت ایران تسلیت گفت و از مواضع برادرانه و قاطع جمهوری پاکستان در جنگ ۱۲ روزه و تجاوز رژیم صهیونسیتی علیه جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.

وی، همکاری‌های دو کشور بزرگ ایران و پاکستان را با اهمیت توصیف کرد و افزود: جمعیت بیش از ۳۰۰ میلیون نفری دو کشور ایران و پاکستان که پیوندهای عمیقی دارند، می‌تواند زمینه ارتباط گسترده‌تر باشد، بنابراین مراودات و مبادلات دو کشور در حوزه غذا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه حجم مبادلات ایران و پاکستان در حوزه کشاورزی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است، اظهار داشت: دو کشور برای افزایش حجم این مبادلات به ۳ میلیارد دلار هدف‌گذاری کرده‌اند.

وی با بیان اینکه زمینه برای صادرات ۳۰۰ هزار دام زنده به صورت سالانه از پاکستان فراهم است، خاطرنشان کرد: ایران آمادگی دارد خرید ذرت خود از پاکستان را افزایش دهد و مبدا خرید برنج خود را از سایر کشورها به پاکستان متمرکز کند.

نوری تصریح کرد: علاقه‌مندیم وارداتی که انجام می‌دهیم به صورت تهاتر انجام شود و در مقابل میوه‌جات و محصولاتی را که در ایران تولید می‌کنیم برای تأمین نیازهای کشور پاکستان به این کشور صادر کنیم.

وی با اشاره به جنبه‌های ثانویه توسعه روابط تجاری دو کشور در بخش کشاورزی، گفت: تراکتورسازی ایران آمادگی دارد محصولات به روز و با کیفیت خود را به پاکستان صادر کند که این افزایش مبادلات، نیازمند تجهیز و تقویت سامانه‌های مرزی است چراکه این افزایش مبادلات براساس تجارت زمینی رخ خواهد داد.

نوری با استقبال از ایده طرف پاکستانی برای لحاظ کردن کشور بنگلادش در مراودات، اظهار داشت: تمایل داریم تا برخی محصولات کشاورزی خود را از طریق پاکستان به بنگلادش ارسال کنیم.

وی افزود: در مقابل همین ایده را برای کشور ترکیه داریم و ما هم با توجه به روابط و سوابق ارتباطی قادر هستیم تسهیل گر ارتباط و صادرات محصولات پاکستان به ترکیه باشیم.

موضوع امنیت غذایی یک مسأله بسیار مهم در سطح جهان است

در این دیدار، جام کمال‌خان وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان نیز ضمن قدردانی از میهمان نوازی و استقبال صورت گرفته، عنوان کرد: مایل هستم متقابلاً تسلیت و همدردی دولت و ملت پاکستان را در پی شهادت جمع زیادی از هموطنان شما در تهاجم رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران به شما ابراز کنم.

وی گفت: طی شش ماه گذشته دو کشور ایران و پاکستان شرایط سختی را پشت سر گذاشتند و دولت و مردم پاکستان از مواضع جمهوری اسلامی ایران در زمان تهاجم هند به کشورمان تشکر می‌کنند؛ سفر آقای پزشکیان پس از ان جنگ پیام‌های بسیار خوبی از نزدیکی و همکاری دو کشور داشت، در پی همین همدلی بود که ملت و دولت ما نیز در زمان تهاجم رژیم صهیونیستی با جدیت و قدرت این تهاجم را محکوم کردند.

وی ادامه داد: جناب آقای وزیر، این کمیسیون مشترک اقتصادی که پس از سال‌ها در حال برگزاری است یک فرصت بی نظیر با پروتکل‌های ۱۷ گانه در بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی، صنعتی، تجاری و حوزه‌های دیگر است، ان‌شاءالله فردا هم پس از امضای این اسناد توسط بنده و وزیر همتای بنده از کشور شما بتوانیم گامی‌های محکم‌تری برداریم.

کمال خان افزود: همین الان که کمیسیون مشترک اقتصادی در حال برگزاری است، یک اجلاس تجارت را داریم که تجار و بازرگانان پاکستانی زیادی در این اجلاس حضور دارند و همچنین شاهد بودم بسیاری از مردم هم استقبال کردند.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه برای من که باعث شادمانی است این بود بسیاری از این هیأت‌های بازرگانی به زبان فارسی صحبت می‌کردند و این یک اشتراک و نزدیکی جغرافیایی فرهنگی دینی و تاریخی است و به عقیده من ما هنوز ظرفیت‌های این دو کشور را به خوبی کشف نکردیم.

کمال خان خاطرنشان کرد: در نوامبر ۲۰۲۵ نمایشگاه اکسپو کشاورزی در کراچی خواهیم داشت که هر ساله برگزار می‌شود و از شما دعوت می‌کنم تا در صورتی که برنامه ریزی زمانی شما اجازه می‌دهد از این نمایشگاه بازدید داشته باشید.

وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان در ادامه با اشاره به اینکه «موضوع امنیت غذایی یک مسأله بسیار مهم در سطح جهان است»، گفت: اگر شما به شرق دور یا برای مثال کشوری مانند بنگلادش نگاه کنید تمام توجه سیاستگذاران آن بر این مسأله متمرکز است، این در شرایطی است که مجموع کشورهای پاکستان و بنگلادش حدود ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت دارند و فرصت سرمایه گذاری و فعالیت تجاری خوبی هستند، وقتی به بنگلادش سفر کردم متوجه شدم این کشور همه چیز را از شکر و ذرت تا محصولات بسیار دیگر وارد می‌کند.

وی افزود: علت اشاره من به این کشور این است که نیاز است کشور دیگری هم در توافقات ما حضور داشته باشد و یک موافقتنامه سه جانبه تشکیل شود و در همین راستا از همکاران خود خواستم که پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

کمال خان با اشاره به موارد مطرح شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان ابراز داشت: ما در تلاش هستیم تا فهرست کالاهایی که برای تبادل وجود دارد احصا کنیم و پروتکل‌های لازم را تدوین کنیم، همچنین در خصوص صادرات دام زنده در وزارت امنیت غذایی کمیته‌هایی در این رابطه تشکیل شده و امیدواریم که به زودی انجام شود.

وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان در پایان اظهار داشت: پاکستان در حوزه بذر پیشرفت‌های خوبی داشته و خوشحال می‌شویم که در این حوزه نیز با جمهوری اسلامی ایران همکاری داشته باشیم، همچنین در حوزه صادرات ذرت هم امیدواریم که روابط خوب ما ادامه دار باشد چراکه مرز مشترک و فاصله نزدیک منجر به کاهش هزینه حمل و نقل می‌شود و به صرفه خواهد بود.