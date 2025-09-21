عدم تخصیص ارز موجب دپو حبوبات در گمرکات شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ نشست خبری انجمن حبوبات کشور در محل این انجمن برگزار شد.

عبدی افتخاری، دبیر انجمن حبوبات ایران در این نشست با اشاره به برخی چالش‌های موجود در بازار حبوبات، گفت: تغییر تأمین ارز واردات حبوبات از تالار اول به تالار دوم، گروه کالایی آن را از ۲۱ به ۲۲ منتقل کرد. همین امر، مشکلاتی را برای برخی واردکنندگان در راستای رفع تعهد ارزی ایجاد کرده است.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید طی نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، درخواست کند تا گروه کالایی حبوبات از ۲۲ به ۲۱ تغییر کند تا واردکنندگان حبوبات در سال ۱۴۰۲ بتوانند رفع تعهد ارزی کنند؛ اما این موضوع زمان بر شده و منجر به مسدود شدن حساب افراد گردیده است.

وی ادامه داد: انجمن از دی سال گذشته به دنبال رفع این مشکل است و تا امروز رفع نشده است.

دبیر انجمن حبوبات ایران به چالش دوم اشاره کرد و گفت: ثبت سفارش از ۶ به ۴ ماه کاهش یافته و برای تمدید آن، دوباره زمان زیادی از دست می‌رود.

افتخاری به موضوع سوم پرداخت و ادامه داد: ثبت سفارش از فصلی به فصل دیگر تغییر می‌کند و روند شفافی در این حوزه وجود ندارد. به عنوان مثال، سهمیه واردات یک شرکت به یکباره از ۳۰۰ تن به ۸۰ تن کاهش می‌یابد و دلیل آن توضیح داده نمی‌شود.

دبیر انجمن حبوبات ایران در ادامه سخنان خود، گفت: تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی زمان بر است. همین مسئله کالاها را در گمرک دپو و زمینه فاسد شدن بخشی از محصولات را فراهم می‌کند.

این مسئول صنفی درباره واردات حبوبات از کشورهای همسایه، گفت: هند و پاکستان مصرف حبوبات بالا است؛ اما بخشی از لوبیا چیتی و ماش از افغانستان وارد می‌شود. همچنین با رایزنی‌های انجام شده قرار است بخشی از لوبیا قرمز هم به این فهرست اضافه شود.

دبیر انجمن حبوبات در پایان با بیان این که بازار عدس اشباع است، گفت: درباره سایر اقلام باید پس از پایان برداشت حبوبات کشور که معمولاً تا اواخر آبان به طول می‌انجامد، اعلام نظر کرد.