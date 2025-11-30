به گزارش خبرگزاری مهر، امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ تهران، درخصوص آخرین وضعیت پروژه‌های در حال اجرای این منطقه با بیان اینکه مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی، خدماتی و ورزشی در منطقه در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته که نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم شرق و جنوب شرق تهران و افزایش سطح خدمات شهری دارد، اظهار کرد: پروژه‌هایی از قبیل بازسازی مقبره شهدا در بوستان نارنج، احداث مخزن بتنی ۵۰۰ متر مکعبی قصر فیروزه، تملک و تعریض معبر قره‌یاضی، احداث پایانه تاکسی محلاتی، احداث پل عابر پیاده روی مسیل ابوذر، همچنین بازسازی اساسی و تعویض چمن مصنوعی زمین‌های ورزشی بوستان‌های سمیه، شکوفه و سهند (همراه با احداث رختکن ورزشی) آماده افتتاح و بهره برداری هستند.

وی افزود: پروژه‌های زیربنایی همچون احداث ساختمان اداری و سوله سایت برف‌روبی منطقه، احداث اسکان کارگری ناحیه ۳، توسعه انبار مرکزی منطقه، بازسازی و راه‌اندازی ساختمان آموزش ترافیک و احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلوواتی در ساختمان مرکزی منطقه از جمله اقداماتی است که در حوزه پشتیبانی خدمات شهری انجام شده است.

شهرابی با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای ورزشی نیز بیان کرد: در این راستا احداث زمین‌های ورزشی جدید در بوستان نارنج، شامل زمین چمن مصنوعی و آسفالت همچنین بازسازی زمین بدمینتون بوستان سهند بزودی در اختیار ورزش دوستان و بویژه نسل جدید قرار می‌گیرد.

به گفته شهردار منطقه ۱۴؛ جابجایی ۳۶ تیر برق مزاحم و اصلاح زیرساخت‌های برق‌رسانی در منطقه، از دیگر طرح‌هایی است که در مسیر تکمیل نهایی قرار دارد.

وی با بیان این مطلب که پروژه‌های دیگری نیز در دست اقدام است که به‌زودی آغاز یا بهره‌برداری خواهند شد، یادآور شد: از جمله این پروژه‌ها می‌توان به احداث سه باب سرویس بهداشتی جدید در میدانگاه امیرکبیر، بوستان گل‌نما و بوستان بسیج، بازسازی و تجهیز ۱۲ سرویس بهداشتی در بوستان‌های سطح منطقه، بهسازی اساسی هفت آب‌نما و بازسازی و تجهیز ۹ سرای محله اشاره کرد.