به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در نشست خبری همایش «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای» با ارائه گزارشی از روند برگزاری این رویداد گفت: از آغاز برنامه در سال گذشته تاکنون، مجموعه‌ای از اقدامات علمی و پژوهشی با همراهی اساتید و نهادهای مختلف انجام شده است.

کدخدایی با اشاره به اهمیت مباحث مرتبط با «آزادی» و «حقوق ملت» در اندیشه اسلامی و انقلاب اسلامی افزود: آزادی از مفاهیم قدیمی و بنیادی است که در نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان یکی از پایه‌های اصلی نظام مطرح است.

کدخدایی، مقام معظم رهبری را یکی از اندیشمندان برجسته جهان اسلام در این حوزه دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تا دوره رهبری، همواره در زمینه آزادی و حقوق ملت نظریه‌پردازی، ترویج و مجاهدت عملی داشته‌اند.

وی تأکید کرد: توجه رهبر انقلاب به مباحث زیربنایی آزادی، لزوم تحقیق و تتبع در این حوزه و تأکید بر اندیشه‌ورزی و فعال‌سازی فکر اجتماعی، از محورهای مهم منظومه فکری ایشان است. مرور خطبه‌های نماز جمعه دهه ۶۰ و سخنرانی‌های چند دهه اخیر ایشان به‌روشنی این رویکرد را نشان می‌دهد.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان افزود: اهمیت این نکات زمانی بیشتر می‌شود که صاحب این نگاه، تنها یک استاد دانشگاه یا پژوهشگر حوزه نیست، بلکه در بالاترین جایگاه سیاسی کشور قرار دارد و همچنان بر توسعه اندیشه و تضمین آزادی‌های مشروع تأکید می‌کند.

رهبر انقلاب ضامن حقوق ملت و آزادی‌های مردم بوده‌اند

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با تأکید بر سابقه غنی اندیشه اسلامی در مباحث مرتبط با آزادی گفت: عرفا و اندیشمندان اسلامی از گذشته تاکنون مباحث ارزشمندی درباره آزادی سیاسی و اجتماعی مطرح کرده‌اند و این مفاهیم در اسلام ریشه‌دار هستند.

عباسعلی کدخدایی افزود: انقلاب اسلامی پاسخی به مطالبه مردم برای تحقق آزادی و استقلال بود و رهبر معظم انقلاب همراه با دیگر بزرگان و در کنار امام خمینی (ره)، در این مسیر نقش‌آفرینی و مجاهدت داشتند. وی یادآور شد که مقام معظم رهبری بارها بر لزوم بازخوانی و تحقیق در منابع اسلامی درباره مفهوم آزادی تأکید کرده‌اند و همین موضوع اساس شکل‌گیری این همایش بوده است.

وی با بیان اینکه فکر تأسیس این همایش بیش از یک سال پیش مطرح شد، گفت: سال گذشته در دوازدهم آذرماه نشست افتتاحیه با حضور آیت‌الله عراقی و جمعی از صاحب‌نظران برگزار شد و از آن زمان تاکنون فعالیت‌های گسترده علمی انجام گرفته است.

۵۴۰ مقاله دریافت شد / همکاری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها

کدخدایی با ارائه آمار فعالیت‌های علمی یک سال گذشته، اظهار کرد: در مجموع ۵۴۰ مقاله و چکیده مقاله به دبیرخانه همایش رسیده که از این میان ۴۰۰ مقاله کامل است. این حجم مشارکت نشان‌دهنده همراهی گسترده اساتید و پژوهشگران با موضوع همایش است.

وی گفت: بیش از ۸۵۰ نویسنده، استاد و محقق با همایش همکاری داشته و بیش از ۷۰ پیش‌نشست علمی در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز حوزوی برگزار شده است. به گفته او، نتیجه این نشست‌ها پس از پایان همایش به صورت مکتوب منتشر خواهد شد.

کدخدایی همچنین از همکاری ۳۶ مرکز دانشگاهی و ۲۲ پژوهشگاه و مرکز حوزوی خبر داد و گفت: محققانی از پنج قاره جهان نیز با همایش همراه بوده‌اند و بخشی از آنان در روز پایانی برنامه مقالات خود را ارائه خواهند کرد.

برکت اندیشه رهبری در شکل‌گیری همایش

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به نقش برکت‌آفرین اندیشه‌های رهبری معظم انقلاب در شکل‌گیری این همایش اظهار کرد: این برنامه حول سیره و نگاه فکری ایشان شکل گرفته و امیدواریم آغازی برای تحقیق و بررسی در دیگر مباحث زیربنایی اندیشه اسلامی باشد.

وی با جمع‌بندی نتایج یک سال فعالیت پژوهشی، تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی ضامن حقوق ملت و آزادی‌های مردم بوده‌اند. ایشان هم در عرصه نظری و هم در مقام اجرا، از گذشته تاکنون برای ترویج و تحقق حقوق ملت و آزادی‌ها تلاش کرده‌اند.

کدخدایی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر واژه حق‌الناس در حوزه انتخابات گفت: این تعبیر به‌عنوان یک شاخص مهم شرعی و راهنمای عمل برای مسئولان و مجریان انتخاباتی قرار گرفت و نمونه‌ای از نگاه دقیق ایشان به حقوق ملت است.