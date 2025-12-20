به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی ستاد ششمین سالگرد بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در جمع خبرنگاران راجع به پیگیری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دریافت جایزه صلح نوبل و اعتراف او به ترور حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: به نظر می‌رسد مفاهیم صلح و جنگ در سال‌های اخیر دچار دگرگونی جدی شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی جنایتکاران و متجاوزان، خود را شایسته دریافت جایزه صلح می‌دانند. این در حالی است که مسیر را به‌طور کامل اشتباه رفته‌اند.

وی افزود: به اعتقاد ما، چنین افرادی نه‌تنها مستحق جایزه صلح نیستند، بلکه باید به‌خاطر جنایت‌های بی‌شماری که در منطقه و خارج از منطقه مرتکب شده‌اند، مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند.

کدخدایی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از هماهنگی میان ایران و عراق برای مجازات ترامپ جویا شد، گفت: هماهنگی خاصی نداشتیم، بحث ما این بود که در کشور ما در واقع باید به خاطر جنایتی که نسبت به شهید حاج قاسم و بقیه شهدا انجام دادند در محاکم کیفری و حقوقی ما پرونده بررسی شود.

وی ادامه داد: در حوزه حقوقی، پرونده رسیدگی و منجر به صدور حکم شده است و در حوزه کیفری نیز روند رسیدگی همچنان ادامه دارد. ما از برادران عراقی نیز انتظار داریم که ان‌شاءالله هرچه سریع‌تر مراحل رسیدگی قضائی در داخل عراق را به پایان برسانند و نتیجه نهایی اعلام شود.

سخنگوی ستاد ششمین سالگرد بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در خصوص ویژه‌برنامه ششمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی با توجه به فضای پساجنگ ۱۲ روزه و نیاز جامعه به همدلی و انسجام بیشتر بیان کرد: محور اصلی برنامه‌های امسال بر اتحاد، همبستگی و همدلی مردم متمرکز شده است؛ موضوعی که کاملاً با روحیه و سیره شهید حاج قاسم سلیمانی همخوانی دارد. بنابراین برنامه‌ها بر پایه وحدت ملی و مشارکت همه اقشار مردم طراحی شده‌اند.

کدخدایی اظهار کرد: اساساً تمامی برنامه‌های ستاد، مردم‌پایه است. شهید حاج قاسم شخصیتی کاملاً مردمی بود و همین ویژگی باعث شده است که اجرای برنامه‌ها نیز به‌صورت داوطلبانه و از سوی مردم انجام شود. نقش ستاد صرفاً هماهنگی و پشتیبانی است.

وی ادامه داد: امسال برنامه محوری در میدان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد. ان‌شاءالله در روز ۱۳ دی‌ماه، همزمان با حال‌وهوای معنوی ماه رجب، مراسم ویژه‌ای در این میدان برگزار می‌شود که با توجه به حوادث امسال، اهمیت و برجستگی خاصی دارد. علاوه بر آن، برنامه‌هایی در مصلای تهران نیز پیش‌بینی شده است.

کدخدایی خاطرنشان کرد: در بخش هنری و سینمایی، امسال آثار متعددی نسبت به سال‌های گذشته تولید شده است؛ آثار ارزشمندی که ان‌شاءالله در جشنواره‌ها نیز ارائه خواهند شد. یکی از این آثار به روایت زندگی شهید حاج قاسم از دوران کودکی تا زمان شهادت و فراز و نشیب‌هایی که در این مسیر با آن مواجه بوده می‌پردازد. درباره عنوان اثر، به دلیل احتمال تغییر، فعلاً توضیح بیشتری ارائه نمی‌کنم.

وی در رابطه با برنامه‌های کرمان گفت: در کرمان نیز همچون سال‌های گذشته، برنامه‌ها کاملاً مردمی خواهد بود و زائران و علاقه‌مندان شهید حاج قاسم برای بزرگداشت آن شهید بزرگوار تجمع خواهند داشت.

سخنگوی ستاد ششمین سالگرد بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی راجع به تأمین امنیت مراسم‌ها تصریح کرد: پس از حوادث گذشته، تدابیر امنیتی مناسبی پیش‌بینی شده و دستگاه‌های مسئول با دقت کامل در حال انجام وظایف خود هستند. البته باید تأکید کنم که بخش مهمی از امنیت مراسم‌ها مرهون هوشیاری و همراهی مردم است و ان‌شاءالله با مشارکت مردم، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

کدخدایی همچنین گفت: امسال با تأکید بر اتحاد و همبستگی ملی، برنامه‌های متنوعی از جمله برپایی مواکب مردمی، برنامه‌های هنری و فرهنگی در میدان امام خمینی (ره) در ۱۳ دی‌ماه، برنامه‌هایی در مصلی تهران و همچنین مراسم مردمی در کرمان برگزار خواهد شد. علاوه بر داخل کشور، در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله آذربایجان، ارمنستان، هند، افغانستان، پاکستان، لبنان و چندین کشور دیگر نیز مراسم بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی با مشارکت مردم برگزار می‌شود.