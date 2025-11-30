بهگزارش خبرنگار مهر محمد اسحاقی، معاون آموزشی و پژوهشی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای، در نشست خبری همایش «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری رهبر انقلاب» با تأکید بر نقش رسانهها و اندیشمندان در ترویج مباحث مرتبط با قانون اساسی گفت: این همایش ملی و بینالمللی با تلاش پژوهشکده شورای نگهبان توانسته حجم گستردهای از فعالیتهای علمی، از جمله نگارش مقالات، یادداشتها و برگزاری نشستهای تخصصی را سامان دهد.
وی با اشاره به فرارسیدن ۱۲ آذر، روز قانون اساسی، افزود: قانون اساسی میثاق ملی ملت ایران است و برای پاسداری از آن، نخست باید شناخت صحیحی از اصول و مفاهیم آن ارائه داد. این شناخت جز از مسیر اندیشهورزی، گفتوگو، تبادل آرا و جدال احسن حاصل نمیشود.
اسحاقی هدف اصلی همایش را تبیین ابعاد حقوق ملت و آزادیهای مشروع در اندیشه رهبر معظم انقلاب دانست و ادامه داد: تفاسیر مختلفی از آزادی و حقوق وجود دارد و ضرورت دارد سره از ناسره تشخیص داده شود. رسانهها نیز در تبدیل این مفاهیم به زبان قابل فهم برای عموم مردم نقش کلیدی دارند.
معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، منظومه فکری حضرت آیتالله خامنهای درباره آزادی و حقوق ملت را دارای سه دوره مشخص دانست :۱) پیش از انقلاب؛ شامل سخنرانیها و مکتوبات درباره آزادی در نگاه اسلامی و نقد الگوهای غربی ،۲) پس از پیروزی انقلاب تا پیش از رهبری؛ تبیین گسترده مفاهیم قانون اساسی و شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی »۳) دوران رهبری؛ افزون بر تبیین، پیگیری اجرای عملی مفاهیم و ایجاد ضمانت تحقق آنها.
وی در جمعبندی، سه محور اصلی اندیشه رهبری درباره حقوق ملت و آزادیها را چنین برشمرد:
۱. تعریف صحیح مفاهیم آزادی و حقوق و ارائه تمایز آنها با برداشتهای غربی
۲. توجه به سازوکارهای اجرایی برای تحقق حقوق و آزادیها
۳. تبیین ضمانتهای اجرا که در سطوح فردی، اجتماعی و ملی قابل بررسی است.
اسحاقی با اشاره به مصادیق مطرح در بیانات رهبر انقلاب گفت: حق آزادی فکر و اندیشه، کرسیهای آزاداندیشی، مشارکت عمومی در اداره کشور، حق اشتغال برای اقشار مختلف بهویژه بانوان و تبیین حقوق زنان در همه عرصهها، از مواردی است که ایشان بارها بر آن تأکید کردهاند.
وی افزود: در سطح ملی نیز آزادی در قالب استقلال معنا پیدا میکند؛ همچون حفظ هویت ملی، عزت و امنیت ملی، پیشرفت علمی و فناوری و ایستادگی بر حقوق ملت از جمله حق هستهای.
وی همچنین پیگیری حقوق عامه در حوزههایی مانند محیط زیست، معماری شهری، حقوق قضائی، حقوق متهمین و خانوادههای آنان را از دیگر محورهایی دانست که رهبر انقلاب در دیدارهای سالانه با مسئولان قوه قضائیه مورد تأکید قرار دادهاند.
اسحاقی گفت: این همایش فرصتی جدی برای بازخوانی ابعاد مختلف حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری رهبر انقلاب است و تکمیل آن نیازمند مطالعه مقالات و گفتوگوهای منتشرشده در این رویداد است.
وی بر توجه مستمر رهبر انقلاب به موضوع کرسیهای آزاداندیشی و نقد ایشان نسبت به «آنگونه که باید شکل نگرفتن» این کرسیها تأکید کرد.
اسحاقی با اشاره به حق اشتغال اقشار مختلف بهویژه بانوان گفت: رهبر انقلاب هم در عرصه نظری و هم در عمل، دیدگاه اسلامی درباره حقوق زنان— از حضور اجتماعی تا فعالیتهای ورزشی—را تبیین و پیگیری کردهاند.
اسحاقی با تشریح رویکرد آیتالله خامنهای نسبت به حقوق ملت در مقیاس ملی، اظهار داشت: در منظومه فکری ایشان، آزادی در سطح یک ملت در قالب «استقلال» معنا پیدا میکند؛ همان شعاری که مردم ایران همواره بر آن تأکید کردهاند: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»
وی حفظ و ارتقای هویت ملی، حاکمیت ملی، عزت و امید ملی، امنیت و اعتمادبهنفس ملی را از حقوق پایه ملت دانست و افزود: پیشرفت همهجانبه کشور و ایستادگی بر این مسیر نیز بخشی از حقوق مردم است؛ از جمله حق هستهای، حق پیشرفت علمی و فناوری و سایر نیازهای بنیادین مانند امنیت غذایی.
معاون پژوهشی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای همچنین به توجه رهبر انقلاب به حقوق و آزادیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و حتی حقوق مربوط به متهمان، محکومان و خانوادههای آنان اشاره کرد و گفت این موارد در بیانات و پیگیریهای ایشان بهروشنی قابل مشاهده است.
نظر شما