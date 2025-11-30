به گزارش خبرگزاری مهر، رضا علی‌شیری، رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی کمیته امداد استان تهران این هفته در قالب برنامه سه شنبه‌های مردمی در جنوب غرب تهران حضور می‌یابد تا به درخواست‌ها و مشکلات مددجویان و شهروندان مناطق ۱۰، ۱۷ و ۱۸ رسیدگی کند.

وی با اعلام این خبر گفت: این برنامه به صورت هفتگی روزهای سه شنبه در ادارات تابعه کمیته امداد استان تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران، روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در اداره جنوب غرب واقع در میدان معلم، خیابان تختی، پلاک ۱۷ حضور خواهد داشت تا به مشکلات و درخواست‌های مددجویان و شهروندان مناطق ۱۰، ۱۷ و ۱۸ تهران رسیدگی کند.

علی‌شیری یادآور شد: شهروندان و مددجویان تحت حمایت می‌توانند برای اطلاع از زمان‌بندی دقیق حضور مدیرکل در مناطق مختلف، به پورتال کمیته امداد استان تهران به نشانی tehran.emdad.ir مراجعه کنند.