دیدارهای مردمی مدیر کل کمیته امداد تهران برگزار می‌شود

مدیرکل کمیته امداد استان تهران این هفته در قالب برنامه سه شنبه‌های مردمی در جنوب غرب تهران حضور می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا علی‌شیری، رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی کمیته امداد استان تهران این هفته در قالب برنامه سه شنبه‌های مردمی در جنوب غرب تهران حضور می‌یابد تا به درخواست‌ها و مشکلات مددجویان و شهروندان مناطق ۱۰، ۱۷ و ۱۸ رسیدگی کند.

وی با اعلام این خبر گفت: این برنامه به صورت هفتگی روزهای سه شنبه در ادارات تابعه کمیته امداد استان تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران، روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در اداره جنوب غرب واقع در میدان معلم، خیابان تختی، پلاک ۱۷ حضور خواهد داشت تا به مشکلات و درخواست‌های مددجویان و شهروندان مناطق ۱۰، ۱۷ و ۱۸ تهران رسیدگی کند.

علی‌شیری یادآور شد: شهروندان و مددجویان تحت حمایت می‌توانند برای اطلاع از زمان‌بندی دقیق حضور مدیرکل در مناطق مختلف، به پورتال کمیته امداد استان تهران به نشانی tehran.emdad.ir مراجعه کنند.

مینا یاری

