به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد استان تهران و آموزش و پرورش شهر تهران با حضور حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران، و مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، امروز یکشنبه نهم آذرماه، به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف ترویج فرهنگ احسان، کاهش فقر و نابرابری، و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد طراحی شده است.

از جمله محورهای اصلی این همکاری، اجرای «طرح مهرآموز» در مدارس است که با مشارکت فرهنگیان، دانش‌آموزان و اولیا، به حمایت از ایتام و دانش‌آموزان نیازمند می‌پردازد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، کمیته امداد متعهد به شناسایی دانش‌آموزان نیازمند، معرفی رابط برای اجرای طرح، و ارائه گزارش‌های دوره‌ای شده است.

آموزش و پرورش نیز متعهد به اطلاع‌رسانی در شبکه‌های آموزشی، معرفی مدارس فعال و تعیین نماینده برای اجرای هرچه بهتر طرح است.

این تفاهم‌نامه به مدت سه سال اعتبار دارد و در صورت توافق طرفین، قابل تمدید خواهد بود.