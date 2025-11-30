به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه همکاریهای مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، تفاهمنامه همکاری میان کمیته امداد استان تهران و آموزش و پرورش شهر تهران با حضور حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران، و مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، امروز یکشنبه نهم آذرماه، به امضا رسید.
این تفاهمنامه با هدف ترویج فرهنگ احسان، کاهش فقر و نابرابری، و حمایت از دانشآموزان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد طراحی شده است.
از جمله محورهای اصلی این همکاری، اجرای «طرح مهرآموز» در مدارس است که با مشارکت فرهنگیان، دانشآموزان و اولیا، به حمایت از ایتام و دانشآموزان نیازمند میپردازد.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، کمیته امداد متعهد به شناسایی دانشآموزان نیازمند، معرفی رابط برای اجرای طرح، و ارائه گزارشهای دورهای شده است.
آموزش و پرورش نیز متعهد به اطلاعرسانی در شبکههای آموزشی، معرفی مدارس فعال و تعیین نماینده برای اجرای هرچه بهتر طرح است.
این تفاهمنامه به مدت سه سال اعتبار دارد و در صورت توافق طرفین، قابل تمدید خواهد بود.
نظر شما