به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طاهریجبلی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان تهران، در نشست تخصصی بررسی روند اجرای طرح «یاس» اظهار کرد: همکاری با جمعیت هلالاحمر از ابتدای دهه ۹۰ با هدف گسترش فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی برای دختران تحت حمایت آغاز شد که در نهایت به امضای تفاهمنامهای برای استفاده از «خانههای هلال» بهعنوان پایگاه فعالیت آنان منجر شد.
وی افزود: بر اساس این تفاهم، دختران میتوانند در این مراکز به فعالیتهای اجتماعی، آموزشی و امدادی بپردازند و در مواقع بحران نیز بهعنوان داوطلب هلالاحمر خدمت کنند. این طرح نهتنها فرصت حضور اجتماعی بانوان در شهرها و روستاهای کوچک را فراهم کرده، بلکه با جلب اعتماد خانوادهها، بستری امن برای رشد فردی و جمعی آنان ایجاد نموده است.
طاهریجبلی ادامه داد: اجرای آزمایشی این طرح با استقبال مواجه شد و در دورههای بعدی با حمایت رؤسای جمعیت هلالاحمر، توسعه قابلتوجهی یافت. در استان تهران نیز این همکاری تداوم داشته و تا پایان سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۱۹۰۰ نفر از دختران تحتپوشش در طرح «یاس» مشارکت فعال داشتهاند.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران تأکید کرد: برنامهریزیها نشان میدهد سهمیه استان تهران تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۳۴۰۰ نفر افزایش خواهد یافت که بیانگر عزم جدی دو نهاد برای گسترش کمی و کیفی این طرح ملی است.
وی خاطرنشان کرد: طرح «یاس» بهعنوان الگویی موفق از همکاری بیندستگاهی، علاوه بر توانمندسازی دختران و مقابله با آسیبهای اجتماعی، نمادی از همگرایی نهادهای انقلابی در مسیر خدمترسانی است. انتظار میرود با تداوم این همکاری، شاهد تأثیرات عمیقتر آن در عرصههای فرهنگی و اجتماعی باشیم.
