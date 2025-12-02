  1. جامعه
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

طرح ملی «یاس» برنامه‌ای جامع برای توانمندسازی دختران

مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: طرح ملی «یاس» با همکاری کمیته امداد و هلال‌احمر، زمینه مشارکت اجتماعی و توانمندسازی هزاران دختر و بانوی تحت‌حمایت را در فضایی امن فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طاهری‌جبلی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان تهران، در نشست تخصصی بررسی روند اجرای طرح «یاس» اظهار کرد: همکاری با جمعیت هلال‌احمر از ابتدای دهه ۹۰ با هدف گسترش فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی برای دختران تحت حمایت آغاز شد که در نهایت به امضای تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده از «خانه‌های هلال» به‌عنوان پایگاه فعالیت آنان منجر شد.

وی افزود: بر اساس این تفاهم، دختران می‌توانند در این مراکز به فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی و امدادی بپردازند و در مواقع بحران نیز به‌عنوان داوطلب هلال‌احمر خدمت کنند. این طرح نه‌تنها فرصت حضور اجتماعی بانوان در شهرها و روستاهای کوچک را فراهم کرده، بلکه با جلب اعتماد خانواده‌ها، بستری امن برای رشد فردی و جمعی آنان ایجاد نموده است.

طاهری‌جبلی ادامه داد: اجرای آزمایشی این طرح با استقبال مواجه شد و در دوره‌های بعدی با حمایت رؤسای جمعیت هلال‌احمر، توسعه قابل‌توجهی یافت. در استان تهران نیز این همکاری تداوم داشته و تا پایان سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۱۹۰۰ نفر از دختران تحت‌پوشش در طرح «یاس» مشارکت فعال داشته‌اند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد سهمیه استان تهران تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۳۴۰۰ نفر افزایش خواهد یافت که بیانگر عزم جدی دو نهاد برای گسترش کمی و کیفی این طرح ملی است.

وی خاطرنشان کرد: طرح «یاس» به‌عنوان الگویی موفق از همکاری بین‌دستگاهی، علاوه بر توانمندسازی دختران و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، نمادی از همگرایی نهادهای انقلابی در مسیر خدمت‌رسانی است. انتظار می‌رود با تداوم این همکاری، شاهد تأثیرات عمیق‌تر آن در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی باشیم.

