دانشجویان در خط مقدم تولید علم و فناوری و رفع محرومیت قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طاهری جبلی مدیرکل کمیته امداد استان تهران در پیامی ۱۶ آذر، روز دانشجو را تبریک گفت.
متن پیام حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران، به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو، بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
فرا رسیدن شانزدهم آذر، روز تجلیل از مقام شامخ دانشجو و یادبود جانباختگان مبارزات دانشجویی را به تمامی دانشجویان عزیز، اساتید گرانقدر و همه اصحاب علم و معرفت در دانشگاههای سراسر استان تهران، بهویژه دانشجویان نخبه و پرتلاش تحت حمایت این نهاد، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
شانزدهم آذر، نماد آزادگی، استکبارستیزی و مسئولیتپذیری اجتماعی است. امروز دانشجویان ایران، بهعنوان مغزهای متفکر و سرمایههای انسانی کشور، در خط مقدم تولید علم و فناوری و رفع محرومیت قرار دارند. کمیته امداد باور دارد که دانشجویان تحت حمایت، سفیران امید و پیشرفت در خانوادهها و مناطق محروم هستند. حمایت از تحصیل این عزیزان، یک سرمایهگذاری راهبردی برای ساختن آیندهای روشن و کاهش شکاف آموزشی است.
هماکنون ۱۳۳۸ دانشجو تحت حمایت کمیته امداد استان تهران هستند و ما با اجرای طرحهای متنوعی مانند کمکهای تحصیلی، اهدای لوازم الکترونیکی و آموزشی و نیز توانمندسازی مهارتی، تمام تلاش خود را به کار بستهایم تا هیچ دانشجوی بااستعدادی به دلیل مشکلات معیشتی از تحصیل بازنماند. عزم ما این است که چتر حمایتی خود را بر سر تمامی دانشجویان نیازمند استان، بهویژه در شرایط کنونی اقتصادی، گستردهتر کنیم.
امیدواریم دانشجویان عزیز با پشتکار، ایمان و خلاقیت، راه شهدای دانشجو را ادامه داده و با تکمیل تحصیلات و کسب مهارتهای عالی، نهتنها گرهگشای مشکلات خانواده خود، بلکه پیشگامان خدمترسانی به مردم و محرومان جامعه باشند.
نظر شما