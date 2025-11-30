مقامات محلی ورامین شایعه آبیاری بافاضلاب را«جعلی»خواندند؛شکایت می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و ادعا می‌کند صیفی‌جات ورامین با فاضلاب جنوب تهران آبیاری می‌شود، مقامات جهاد کشاورزی این شهرستان این ادعا را «کذب محض» و «جعلی» خوانده و تهدید به پیگیری قضائی کرده‌اند.

حسین میرزاخانی، مدیر جهاد کشاورزی ورامین، روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران تأکید کرد که هیچ ارتباطی بین آبیاری مزارع ورامین و فاضلاب جنوب تهران وجود ندارد.

او گفت به دلیل خشکسالی شدید امسال، حتی آب رودخانه شور، رودخانه شیرین و کانال‌های انتقال آب نیز جریان نداشته و اساساً آبی در مسیر نیست که از پساب یا فاضلاب به اراضی برسد.

میرزاخانی افزود: تمام آبیاری صیفی‌جات و سبزیجات تنها از چاه‌های عمیق انجام می‌شود و منابع آبی «سالم و تحت کنترل» هستند.

مقامات همچنین اعلام کردند آماده‌اند خبرنگاران را برای بازدید میدانی ببرند.

ورامین یکی از قطب‌های اصلی تولید صیفی‌جات برای بازار تهران است و هرگونه شایعه درباره کیفیت آب، می‌تواند به سرعت به نگرانی عمومی و افت فروش منجر شود، در این بین برخی افراد سودجو برای فروش املاک خود در شمال کشور و یا دیگر مناطق اقدام به شایعه پراکنی می‌کنند.

در سال‌های گذشته نیز موارد مشابهی از ادعای استفاده از پساب برای آبیاری در جنوب تهران مطرح شده بود که تکذیب شده بود.