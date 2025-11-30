  1. استانها
  2. تهران
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

مقامات محلی ورامین شایعه آبیاری بافاضلاب را«جعلی»خواندند؛شکایت می کنیم

مقامات محلی ورامین شایعه آبیاری بافاضلاب را«جعلی»خواندند؛شکایت می کنیم

ورامین- در حالی که فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و ادعا می‌کند صیفی‌جات ورامین با فاضلاب جنوب تهران آبیاری می‌شود،مقامات جهاد کشاورزی این شهرستان این ادعا را «کذب محض» و «جعلی»خواندند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و ادعا می‌کند صیفی‌جات ورامین با فاضلاب جنوب تهران آبیاری می‌شود، مقامات جهاد کشاورزی این شهرستان این ادعا را «کذب محض» و «جعلی» خوانده و تهدید به پیگیری قضائی کرده‌اند.

حسین میرزاخانی، مدیر جهاد کشاورزی ورامین، روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران تأکید کرد که هیچ ارتباطی بین آبیاری مزارع ورامین و فاضلاب جنوب تهران وجود ندارد.

او گفت به دلیل خشکسالی شدید امسال، حتی آب رودخانه شور، رودخانه شیرین و کانال‌های انتقال آب نیز جریان نداشته و اساساً آبی در مسیر نیست که از پساب یا فاضلاب به اراضی برسد.

میرزاخانی افزود: تمام آبیاری صیفی‌جات و سبزیجات تنها از چاه‌های عمیق انجام می‌شود و منابع آبی «سالم و تحت کنترل» هستند.

مقامات همچنین اعلام کردند آماده‌اند خبرنگاران را برای بازدید میدانی ببرند.

ورامین یکی از قطب‌های اصلی تولید صیفی‌جات برای بازار تهران است و هرگونه شایعه درباره کیفیت آب، می‌تواند به سرعت به نگرانی عمومی و افت فروش منجر شود، در این بین برخی افراد سودجو برای فروش املاک خود در شمال کشور و یا دیگر مناطق اقدام به شایعه پراکنی می‌کنند.

در سال‌های گذشته نیز موارد مشابهی از ادعای استفاده از پساب برای آبیاری در جنوب تهران مطرح شده بود که تکذیب شده بود.

کد خبر 6672835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • هانی DE ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      خدا کنه همینطور که میگن کذب باشه تا واقعیت چون جون ما مردم شوخی نیست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها