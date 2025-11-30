غفاری: اندیشه رهبر انقلاب امکان ارتقای زنان را به رسمیت شناخته است

به گزارش خبرنگار مهر، هدی غفاری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست خبری همایش «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای» یکی از محورهای مهم همایش را حقوق زنان از منظر مقام معظم رهبری عنوان کرد و با اشاره به جایگاه برجسته حقوق زنان در قانون اساسی افزود: از مقدمه قانون اساسی تا اصول متعدد آن و به‌ویژه فصل نوزدهم و بیستم، توجه ویژه‌ای به حقوق زنان شده و حمایت قانونی از آنان مورد تأکید قرار گرفته است.

غفاری با بیان اینکه اندیشه‌های مقام معظم رهبری در حوزه حقوق زنان دارای «تجلی خاص» است، اظهار داشت: رهبر انقلاب همواره بر نقش تمدن‌ساز زنان در جامعه و خانواده تأکید داشته‌اند و حضور آنان را در هر دو عرصه ضروری و اثرگذار می‌دانند.

او ادامه داد: از نگاه مقام معظم رهبری، زن و مرد به صورت یکسان از کرامت ذاتی برخوردارند و برای رسیدن به کرامت اکتسابی نیز هیچ محدودیتی برای زنان در مسیر رشد و مسئولیت‌پذیری وجود ندارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به موفقیت‌های زنان ایرانی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و حتی عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها افزود: آمارها نشان می‌دهد زنان ایرانی در بسیاری از حوزه‌ها به جایگاه‌های بسیار خوبی رسیده‌اند و در اندیشه رهبر انقلاب نیز امکان ارتقای آنان کاملاً به رسمیت شناخته شده است.

غفاری همچنین الگوی «زنِ مطالبه‌گر» و «نقش متوازن» زن در عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی را از مفاهیم مهم مطرح‌شده در اندیشه مقام معظم رهبری دانست.