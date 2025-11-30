  1. سیاست
غفاری: اندیشه رهبر انقلاب امکان ارتقای زنان را به رسمیت شناخته است

عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی گفت: زنان ایرانی در بسیاری از حوزه‌ها به جایگاه‌های بسیار خوبی رسیده‌اند و در اندیشه رهبر انقلاب نیز امکان ارتقای آنان کاملا به رسمیت شناخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هدی غفاری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست خبری همایش «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای» یکی از محورهای مهم همایش را حقوق زنان از منظر مقام معظم رهبری عنوان کرد و با اشاره به جایگاه برجسته حقوق زنان در قانون اساسی افزود: از مقدمه قانون اساسی تا اصول متعدد آن و به‌ویژه فصل نوزدهم و بیستم، توجه ویژه‌ای به حقوق زنان شده و حمایت قانونی از آنان مورد تأکید قرار گرفته است.

غفاری با بیان اینکه اندیشه‌های مقام معظم رهبری در حوزه حقوق زنان دارای «تجلی خاص» است، اظهار داشت: رهبر انقلاب همواره بر نقش تمدن‌ساز زنان در جامعه و خانواده تأکید داشته‌اند و حضور آنان را در هر دو عرصه ضروری و اثرگذار می‌دانند.

او ادامه داد: از نگاه مقام معظم رهبری، زن و مرد به صورت یکسان از کرامت ذاتی برخوردارند و برای رسیدن به کرامت اکتسابی نیز هیچ محدودیتی برای زنان در مسیر رشد و مسئولیت‌پذیری وجود ندارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به موفقیت‌های زنان ایرانی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و حتی عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها افزود: آمارها نشان می‌دهد زنان ایرانی در بسیاری از حوزه‌ها به جایگاه‌های بسیار خوبی رسیده‌اند و در اندیشه رهبر انقلاب نیز امکان ارتقای آنان کاملاً به رسمیت شناخته شده است.

غفاری همچنین الگوی «زنِ مطالبه‌گر» و «نقش متوازن» زن در عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی را از مفاهیم مهم مطرح‌شده در اندیشه مقام معظم رهبری دانست.

