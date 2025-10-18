به گزارش خبرنگار مهر، هاشم میرزانژاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یک شکارچی متخلف در حین شروع به شکار خرگوش در خلخال شناسایی و دستگیر شد که از وی یک قبضه اسلحه شکاری مجاز به همراه ۷ عدد فشنگ ساچمه‌ای و تعداد ۳ عدد فشنگ غیر مجاز چهار پاره توقیف شد.

وی همچنین از دستگیری متخلف صید غیر مجاز ماهی در رودخانه قزل اوزن خبر داد و افزود: از این شکارچی ۱۲۰ قطعه سیاه ماهی به وزن ۱۷ کیلو کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اردبیل با اشاره به دستگیری یک نفر متخلف زنده‌گیری سهره طلایی شهرستان نیر ادامه داد: همچنین در شهرستان گرمی ماموران یگان حفاظت محیط زیست موفق به کشف و ضبط یک قبضه اسلحه شکاری مجاز با دوازده عدد فشنگ و یک عدد قبضه اسلحه بادی شدند.

میرزانژاد اضافه کرد: در مناطق حفاظت شده خلخال تعداد ۱۰ مورد کومه شکار کبک کشف و تخریب شد.

وی با اشاره به اینکه همه متخلفین با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند، از همیاران و دوستداران محیط زیست خواست تا در صورت مشاهده و یا اطلاع از هر گونه تخلفات زیست محیطی مراتب را به اولین پاسگاه محیط‌بانی، پاسگاه انتظامی و یا به سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست استان گزارش کنند.