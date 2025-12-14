میرزانژاد: شکارچیان غیرمجاز در مناطق مختلف اردبیل دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم میرزانژاد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای گشت‌ها و عملیات‌های مستمر کنترل و پیشگیری از تخلفات شکار و صید غیرمجاز در مناطق مختلف استان خبر داد و اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال از ساعات اولیه صبح تا ساعات پایانی شب، با هدف بررسی وضعیت زیستگاه‌ها و آماده‌سازی برای سرشماری کل و بز، در منطقه حفاظت‌شده آق داغ به گشت زنی پرداختند.

وی افزود: در جریان این برنامه، محیط بانان در محدوده سنگ دیز با پیاده‌روی چندساعته ضمن مشاهده حدود ۱۲ رأس بز کوهی، موفق به شناسایی و دستگیری یک متخلف در حین شروع به شکار شدند که در بازرسی از وی، یک قبضه اسلحه شکاری مجاز و ۷ عدد فشنگ ساچمه‌ای کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل ادامه داد: همچنین مأموران یگان حفاظت شهرستان بیله‌سوار در جریان گشت و کنترل و با هدف جلوگیری از صید غیرمجاز، با یک مورد تخلف صید غیرمجاز ماهی برخورد کرده و در بازرسی‌های انجام شده ۴ رشته تور دامی به طول ۱۰۰ متر را کشف و ضبط کردند.

میرزانژاد همچنین از تداوم گشت و کنترل در شهرستان مشگین شهر خبر داد و گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نیز عملیات گشت و کنترل در منطقه حفاظت‌شده انزان (پاشابیگلو) را انجام داد که منجر به دستگیری یک متخلف در حین شروع به شکار و کشف یک قبضه اسلحه شکاری مجاز به همراه ۸ عدد فشنگ ساچمه‌ای شد.

وی ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی محیط بانان استان افزود: هدف از این گشت‌ها، پایش مستمر زیستگاه‌ها، صیانت از گونه‌های حیات‌وحش و مقابله جدی با متخلفان شکار و صید غیرمجاز است که با اقدامات برنامه‌ریزی‌شده، کنترل و حفاظت از عرصه‌های طبیعی استان اردبیل با جدیت تداوم خواهد داشت.