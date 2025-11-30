به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتخاب کلید و پریز در نگاه اول ساده به نظر میرسد؛ اکثر ما فقط به رنگ و طرح آن نگاه میکنیم تا با کاغذ دیواری یا دکوراسیون منزل هماهنگ باشد. اما واقعیت این است که زیبایی تنها نیمی از ماجراست. بارها پیش آمده که پس از مدتی استفاده، قاب کلید تغییر رنگ داده، با کشیدن دوشاخه جاروبرقی پریز از جا کنده شده یا بدتر از آن، ایمنی خانه به خطر افتاده است.
در بازار پرتنوع لوازم الکتریکی، تشخیص جنس مرغوب از نامرغوب نیاز به کمی دانش فنی دارد. در این مقاله، رازهایی را بررسی میکنیم که معمولاً فروشندگان به شما نمیگویند؛ نکاتی که مرز بین یک خرید موفق و یک انتخاب اشتباه هستند.
۱. ثبات رنگ؛ روکش رنگی یا رنگِ ذاتی؟
یکی از بزرگترین گلایههای مصرفکنندگان، خط و خش افتادن روی کلید و پریز یا رفتن رنگ آنهاست.
در محصولات باکیفیت پایین، تولیدکننده برای کاهش هزینه، از پلاستیک سفید یا بازیافتی استفاده کرده و روی آن را با یک لایه رنگ اسپری میکند. این محصولات در ماههای اول بسیار زیبا و براق به نظر میرسند، اما:
با مرور زمان و تماس مکرر دست، رنگ لبهها ساییده میشود.
هنگام تمیز کردن با دستمال، خط و خش روی آنها میافتد.
در صورت استفاده از شویندهها، رنگ رویه از بین میرود و پلاستیک زیری نمایان میشود.
راه حل چیست؟
در خرید کلید و پریز مرغوب، رنگ باید ذاتی باشد. یعنی مواد اولیه (گرانولهای پلاستیک) قبل از قالبگیری رنگ شدهاند یا خودِ متریال رنگی است. در این حالت حتی اگر کلید را با چاقو خراش دهید، لایه زیرین هم همان رنگ را دارد و هیچگاه تغییر رنگ نخواهد داد.
۲. شاخکهای نصب؛ جنگی میان دیوار و پریز
آیا تا به حال برایتان پیش آمده که دوشاخه سشوار یا جاروبرقی را بکشید و کلِ پریز همراه با آن از دیوار بیرون بیاید؟ این اتفاق نه تنها ظاهر بدی دارد، بلکه خطر برقگرفتگی را به شدت افزایش میدهد.
مقصر اصلی در اینجا «شاخکها» یا همان چنگکهای کناری مکانیزم هستند:
شاخکهای کوتاه و ضعیف: بسیاری از مدلهای ارزانقیمت شاخکهای کوتاهی دارند که نمیتوانند خود را به درستی درون قوطی برق (باکس داخل دیوار) درگیر کنند. اینها با کوچکترین فشاری شل میشوند.
شاخکهای بلند و مستحکم: برندهای معتبر از آلیاژهای محکم با طراحی ارگونومیک و شاخکهای بلندتر استفاده میکنند. این شاخکها وقتی پیچ سفت میشود، با قدرت به دیوارههای قوطی فشار میآورند و مکانیزم را مانند سنگ درون دیوار نگه میدارند.
۳. مواد اولیه؛ پلاستیک نو (Virgin) یا ضایعاتی؟
این نکته با چشم غیرمسلح به راحتی قابل تشخیص نیست، اما تاثیر آن در درازمدت فوقالعاده است.
برخی تولیدکنندگان زیرپلهای از پلاستیکهای بازیافتی (آسیابی) درجه ۲ یا ۳ برای ساخت بدنه و رویه استفاده میکنند. نشانههای این مواد نامرغوب عبارتند از:
زرد شدن: رنگ سفید کلیدها پس از یک سال کدر و زرد میشود.
شکنندگی: با کوچکترین ضربه هنگام نصب یا جابجایی میشکنند.
بوی بد: اگر حرارت محیط کمی بالا برود، بوی پلاستیک سوخته میدهند.
در مقابل، محصولات استاندارد که در مراجع معتبری مانند مهد نور عرضه میشوند، از مواد نو (مثل پلیکربنات یا ABS درجه یک) ساخته شدهاند که در برابر ضربه، تغییر دما و اشعه UV مقاوم هستند.
۴. مکانیزم داخلی؛ قلب تپنده کلید
آنچه شما روی دیوار میبینید قاب و رویه است، اما آنچه کار اصلی (قطع و وصل جریان برق) را انجام میدهد، مکانیزم پشت کار است.
مکانیزم پلاستیکی: در مدلهای ارزان، شاسی اصلی نگهدارنده اجزا از پلاستیک فشرده ساخته میشود. پلاستیک در برابر گرمای ناشی از جریان برق ممکن است تغییر شکل دهد (دفرمه شود) و به مرور زمان باعث خرابی کلید شود.
مکانیزم فلزی: بهترین انتخاب، کلید و پریزهایی با مکانیزم فلزی گالوانیزه ضدزنگ است. فلز تغییر شکل نمیدهد، در هنگام بستن پیچها نمیشکند و دوام و استحکام فوقالعادهای به ساختار کلید میدهد.
۵. گارانتی؛ ۵ سال یا ۱۰ سال؟
شاید فکر کنید کلید و پریز قطعهای نیست که خراب شود، پس گارانتی مهم نیست. اما گارانتی نشاندهنده «اطمینان تولیدکننده از محصول خودش» است.
وقتی برندی برای مکانیزم خود ۵ سال گارانتی ارائه میدهد، یعنی کیفیت قابل قبولی دارد. اما برندهایی که گارانتی تعویض ۱۰ ساله دارند، یعنی از کیفیت پلاتینهای برنجی، عدم تغییر رنگ و عملکرد مکانیکی خود اطمینان کامل دارند. همیشه محصولی را انتخاب کنید که در صورت بروز مشکل، شرکتی پاسخگوی شما باشد.
۶. خطر رطوبت؛ اهمیت استاندارد IP در حمام و حیاط
یکی از اشتباهات خطرناک در برقکشی ساختمان، استفاده از کلید و پریزهای معمولی در محیطهای مرطوب است. بخار آب در حمام یا پاشش آب در بالکن و حیاط، اگر به داخل مکانیزم نفوذ کند، باعث اتصال کوتاه و حتی آتشسوزی میشود.
در هنگام خرید برای سرویس بهداشتی، حمام یا فضای باز، حتماً به درجه حفاظتی یا IP (Ingress Protection) توجه کنید.
پریزهای بارانی (درپوشدار): برای حیاط و تراس باید از پریزهایی استفاده کنید که درپوش محافظ دارند و معمولاً دارای استاندارد IP۴۴ هستند تا گرد و غبار و پاشش آب به آنها نفوذ نکند.
مکانیزم عایق: در مدلهای باکیفیت مخصوص محیط مرطوب، واشرهای لاستیکی دورتادور مکانیزم وجود دارد که مانع عبور رطوبت به داخل قوطی میشود.
در سایت مهد نور میتوانید بخشی مجزا مربوط به تجهیزات برقی ضدآب و بارانی را مشاهده کنید که ایمنی خانواده شما را در برابر خطرات رطوبت تضمین میکند.
۷. ایمنی کودکان؛ محافظت بدون دردسر
اگر در خانه فرزند کوچک دارید، پریزهای برق همواره یک نگرانی بزرگ هستند. بسیاری از والدین مجبورند از محافظهای پلاستیکی جداگانه (که مدام گم میشوند) استفاده کنند تا کودک اشیای فلزی را داخل پریز نکند.
اما تکنولوژی ساخت پریز تغییر کرده است. مدلهای مدرن و ایمن دارای «پرده محافظ کودک» (Child Safety Shutter) هستند.
نحوه عملکرد: داخل سوراخهای پریز یک قطعه پلاستیکی فنری وجود دارد. این قطعه تنها زمانی کنار میرود که دو شاخه به صورت همزمان وارد دو سوراخ شود.
امنیت: اگر کودک بخواهد میخ یا پیچگوشتی را فقط در یکی از سوراخها فرو کند، این دریچه قفل شده و اجازه ورود شیء را نمیدهد. خرید این مدلها هزینه چندانی ندارد اما خیال شما را برای همیشه راحت میکند.
جمعبندی: از کجا مطمئن بخریم؟
انتخاب بین صدها مدل و برند و تشخیص این جزئیات فنی (مثل نوع شاخک یا جنس پلاستیک) در نگاه اول کار دشواری است. اغلب مغازهها امکان تست فنی یا باز کردن مکانیزم را به مشتری نمیدهند.
برای یک خرید مطمئن، پیشنهاد میشود به سراغ مراجع تخصصی فروش تجهیزات روشنایی بروید. فروشگاه اینترنتی مهد نور یکی از معتبرترین مراجع تخصصی در این زمینه است. مزیت خرید از مجموعههای تخصصی مثل مهد نور این است که تمامی برندهای عرضه شده در این سایت (چه ایرانی و چه خارجی) از فیلترهای کیفیت عبور کردهاند. شما میتوانید تنوع بالایی از مدلهای رنگی با رنگ ثابت، مکانیزمهای فلزی قوی و گارانتیهای بلندمدت را در این فروشگاه بررسی و با قیمت رقابتی تهیه کنید. همچنین میتوانید برای مشاهده قیمت و مدلهای کلید و پریز وارد سایت فروشگاه شوید.
کیفیت ایمنی ساختمان شما، در گرو همین انتخابهای کوچک اما هوشمندانه است.
