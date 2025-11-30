به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ابطحی، صبح یکشنبه در جشنواره پژوهشی فارس گفت: امروز از دانشگاهها انتظار میرود نقشی مؤثر در جامعه، صنعت و دیپلماسی علمی ایفا کنند و این بدان معناست که نظام مدیریتی کشور اثرگذاری دانشگاهها را پذیرفته است.
وی با اشاره به تحول نسلهای دانشگاهی افزود: دانشگاههای نسل سوم و چهارم صرفاً ادامه نسلهای گذشته نیستند، بلکه در این نوع دانشگاهها، رئیس دانشگاه در سیاستگذاریهای منطقهای و ملی مشارکت فعال دارد و اساتید و دانشجویان در تعامل و پروژههای مشترک رشد میکنند.
ابطحی دانشگاههای شیراز را نمونهای موفق از این الگو دانست و گفت: در دانشگاههای کارآفرین، دانشجو اعتماد دارد که دانشگاه مسیر روشنی برای آینده شغلی او فراهم میکند. پیوستگی میان دانشگاه، پارک علم و فناوری و شرکتهای نوپا ضرورتی است که باید تقویت شود تا چرخه آموزش، پژوهش و فناوری بهطور کامل شکل گیرد.
وی ضعف در ارتباط دانشگاهها با پارکهای علم و فناوری را یکی از چالشهای اصلی کشور عنوان کرد و ادامه داد: با حمایت وزارت علوم و استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله اعتبارات مالیاتی، میتوان ورودی استارتاپها و شرکتهای نوپا را افزایش داد و پژوهشهای دانشگاهی را به نتایج عملی نزدیکتر کرد.
ابطحی همچنین با اشاره به عملکرد درخشان دانشگاههای شیراز در حوزههای الکترونیک، مهندسی نفت، مواد و علوم انسانی تصریح کرد: این دانشگاهها نه تنها در استان فارس بلکه در توسعه علمی استانهای بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد نیز نقش محوری داشتهاند.
وی از ضرورت حمایت همهجانبه از سرمایه انسانی کشور سخن گفت و افزود: مهاجرت معکوس دانشآموختگان و بازگشت آنها به کشور از اهداف مهم وزارت علوم است تا به این سرمایه انسانی در پیشرفت علمی و اقتصادی ایران مؤثرتر عمل کند.
ابطحی اظهار امیدواری کرد با همت دانشگاهها و حمایت دولت، شاهد ارتقای جایگاه علمی ایران در رتبهبندیهای جهانی و تحقق کامل دانشگاه اثربخش و کارآفرین باشیم.
