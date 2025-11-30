به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش ملی «اقتصاد نوآوری و فناوری؛ چالشها، فرصتها و پیشرانها» فردا یکشنبه، ۹ آذرماه ۱۴۰۴ به میزبانی دانشگاه خوارزمی و با حضور مسئولان عالیرتبه، سیاستگذاران و متخصصان حوزه فناوری برگزار میشود.
این رویداد از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۶:۳۰ در ساختمان میراثی پروین اعتصامی، سالن ۱۷ شهریور برپا خواهد شد.
محمد صیادی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه و دبیر علمی همایش با اشاره به نقش توسعه فناوری در آینده اقتصاد ایران گفت: «هدف این همایش، ایجاد گفتوگوی سازنده میان دانشگاه، دولت و صنعت برای تحلیل چالشها و شناسایی پیشرانهای اقتصاد نوآوری است.»
در این رویداد، علاوه بر سخنرانیهای کلیدی مدیران ارشد وزارت علوم و وزارت نفت، چهار پنل تخصصی با موضوعات انرژی، قوانین و اسناد بالادستی، توسعه فناوری و تأمین مالی نوآوری برگزار میشود.
همچنین در مراسم اختتامیه از مقالات برتر و پژوهشگران برگزیده و عوامل اجرایی تقدیر خواهد شد.
علاقه مندان میتوانند از طریق دسترسیهای زیر با کسب اطلاعات بیشتر نسبت به ثبت نام و حضور در همایش اقدام نمایند:
ثبتنام عادی: ttr.ir/۸l۹ht۹
ثبتنام ویژه (با ناهار): ttr.ir/t۷n۴co
محورهای همایش: ttr.ir/vp۱۵ql
زمانبندی کامل: ttr.ir/zhax۹c
