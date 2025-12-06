به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عباسی گفت: همزمان با روز دانشجو، مراسم سراسری گرامیداشت روز دانشجو ویژه دانشگاههای استان فارس، روز یکشنبه ۱۶ آذرماه در سالن رازی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این مراسم که با حضور نمایندگان دانشجویان، رؤسای دانشگاههای استان فارس و استاندار فارس ترتیب یافته است؛ تعدادی از نمایندگان انجمنهای علمی، تشکلهای اسلامی، شوراهای صنفی، کانونهای فرهنگی و انجمنهای ورزشی به بیان دغدغهها و دیدگاههای خود در حضور مسؤولان استان خواهند پرداخت.
معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز افزود: در این مراسم دانشجویانی از دانشگاههای؛ شیراز، علوم پزشکی شیراز، صنعتی شیراز، پیام نور فارس، آزاد اسلامی، هنر، علمی کاربردی، فرهنگیان، مؤسسات آموزش عالی شهر شیراز، ملی مهارت و جهاد دانشگاهی حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: در پایان مراسم سراسری روز دانشجو هم از دانشجویان برتر علمی، فرهنگی، پژوهشی، اجتماعی و ورزشی در این دانشگاهها تقدیر خواهد شد.
عباسی تصریح کرد: برنامههای متنوع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز بدین مناسبت در سطح دانشگاه و دانشکدههای دانشگاه شیراز بههمت گروههای مختلف برگزار خواهد شد.
