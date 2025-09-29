  1. استانها
۱۰۶ هزار معلول فاقد مسکن؛ شرکت‌های نفت پای کار ساخت خانه برای مددجویان

شهرکرد – رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: تأمین مسکن برای مددجویان و افراد دارای معلولیت فاقد سرپناه، یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی روز دوشنبه در آیین واگذاری واحدهای مسکونی مددجویان بهزیستی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۰۶ هزار معلول در کشور فاقد مسکن هستند و ۴۶ هزار واحد مسکونی برای جامعه هدف بهزیستی در دست ساخت قرار دارد.

وی با اشاره به مشارکت شرکت ملی نفت در اجرای پروژه‌های مسکن افزود: برای تأمین مسکن مددجویان، چهار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه و سه میلیارد ریال کمک بلاعوض پرداخت می‌شود. بهره‌گیری از مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه نفت و پتروشیمی، در اولویت برنامه‌های سازمان قرار دارد.

۱۵۷ مددجوی چهارمحال و بختیاری صاحب خانه شدند

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم گفت: از مجموع یک‌هزار و ۳۹۳ مددجوی فاقد مسکن در استان، تاکنون ۱۵۷ واحد مسکونی با مشارکت شرکت ملی نفت واگذار شده است.

معصومه محمدی افزود: در سال گذشته ۴۷۰ واحد مسکونی به مددجویان واگذار و ۴۰ میلیارد ریال ودیعه مسکن بلاعوض پرداخت شد. همچنین از ۲۵۰۰ خانوار واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن، ۷۲۸ واحد تخصیص داده شده که مراحل ساخت آن‌ها در حال پیشرفت است.

وی ادامه داد: بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال از محل مسئولیت اجتماعی شرکت نفت و ۶۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی برای تأمین مسکن مددجویان استان اختصاص یافته است.

