۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

انهدام باند سارقان حرفه‌ای منزل و مشاعات در خرم‌آباد

خرم‌آباد- رئیس پلیس آگاهی انتظامی لرستان از دستگیری ۳ نفر از اعضای باند سارقان حرفه‌ای منزل و مشاعات ساختمانی در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا رخشان روز شنبه با اشاره به اقدامات پلیس در زمینه برخورد با سرقت‌های منزل و مشاعات ساختمانی به رسانه‌ها اظهار داشت: با وقوع چندین فقره سرقت در شهرستان خرم‌آباد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

شناسایی و دستگیری اعضای باند

وی افزود: مأموران پلیس با تلاش شبانه‌روزی و اشراف اطلاعاتی، موفق شدند ۳ نفر از اعضای این باند سارقان حرفه‌ای را شناسایی و دستگیر کنند.

اعتراف متهمان به ۱۳ فقره سرقت

رئیس پلیس آگاهی لرستان تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به ارتکاب ۱۳ فقره سرقت منزل و مشاعات ساختمانی اعتراف کردند و پرونده آن‌ها جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

هشدار پلیس به شهروندان

سرهنگ رخشان با تأکید بر اهمیت افزایش احساس امنیت در جامعه گفت: شهروندان ضمن رعایت نکات ضروری پیشگیری از سرقت، می‌توانند کلیه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در اسرع وقت انجام شود.

