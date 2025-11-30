به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که استفاده از صندلی‌های ماساژ خانگی در میان خانواده‌های ایرانی طی دو سال اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. این رشد هم‌زمان با تغییر الگوهای زندگی شهری، کاهش تحرک روزانه و افزایش نیاز به ریکاوری عضلانی اتفاق افتاده است. بسیاری از افراد به دلیل فشارهای شغلی، مسیرهای طولانی رفت‌وآمد و کمبود زمان برای مراجعه به مراکز تخصصی، به دنبال راه‌حل‌هایی هستند که در خانه قابل استفاده باشد و امکان ریلکس‌شدن روزانه را فراهم کند. کارشناسان حوزه سلامت نیز افزایش استقبال از این نوع تجهیزات را نشانه‌ای از توجه بیشتر جامعه به مراقبت‌های پیشگیرانه و اهمیت سلامت اسکلتی‌عضلانی می‌دانند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند رو به رشد استفاده از این دستگاه‌ها تنها به یک قشر خاص محدود نیست؛ بلکه میان کارمندان، ورزشکاران، سالمندان و حتی دانشجویانی که ساعات زیادی را پشت میز می‌گذرانند دیده می‌شود. درواقع صندلی‌های ماساژ به‌عنوان بخشی از «سبک زندگی سلامت‌محور» در برخی خانواده‌ها جا افتاده است و روزانه برای کاهش خستگی یا بهبود کیفیت خواب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

افزایش تقاضا در بازار آرام اما رو به رشد

یکی از فروشندگان توضیح می‌دهد: در گذشته اغلب مشتریان صرفاً به دنبال یک دستگاه ساده برای رفع خستگی بودند، اما حالا بیشتر افراد درباره امکانات مثل اسکن بدن، نوع ریل و شدت فشار سؤال می‌پرسند. این یعنی مصرف‌کننده امروز آگاه‌تر است و دقیق‌تر می‌داند چه می‌خواهد.

گزارش‌های میدانی همچنین نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تقاضا مربوط به افرادی است که به علت کم‌تحرکی، کار طولانی‌مدت با کامپیوتر یا فعالیت‌های ورزشی سنگین، با دردهای مزمن عضلانی روبه‌رو هستند. چنین کاربرانی به دنبال دستگاه‌هایی هستند که بتواند نقاط خاصی از بدن مثل گردن، پشت، کمر یا پا را هدف قرار دهد و ماساژی شبیه تکنیک‌های فیزیوتراپی ارائه دهد.

در این میان، برخی خانواده‌ها نیز استفاده از صندلی ماساژ را جایگزینی برای روش‌های سنتی کاهش استرس می‌دانند. آن‌ها معتقدند وجود یک دستگاه ریکاوری در خانه باعث می‌شود همه اعضای خانواده در طول روز زمانی کوتاه اما مؤثر برای استراحت و بازگشت انرژی داشته باشند.

افزایش تقاضا تنها در فروشگاه‌های فیزیکی مشاهده نمی‌شود؛ بررسی جست‌وجوهای اینترنتی نیز نشان می‌دهد افراد بیشتری قبل از خرید، به دنبال بررسی‌های تخصصی، تفاوت مدل‌ها، نوع ماساژ و میزان تأثیرگذاری آن‌ها هستند. این موضوع نشان می‌دهد که رفتار خرید در این حوزه نیز حرفه‌ای‌تر و هدفمندتر شده است.

تغییر الگوی مصرف و ورود فناوری‌های دقیق‌تر

بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از نمایندگان فروش و کاربران، مهم‌ترین عوامل توجه مصرف‌کنندگان به صندلی‌های ماساژ خانگی شامل موارد زیر است:

نیاز به آرامش و کاهش فشارهای کاری

تکنولوژی‌های جدید مانند اسکن بدن و بازوهای رباتیک

امکان استفاده منظم در خانه بدون محدودیت زمانی

علاقه‌مندی ورزشکاران به ریکاوری سریع‌تر پس از تمرین

کارشناسان معتقدند ترکیب این فناوری‌ها، تجربه‌ای نزدیک به تکنیک‌های ماساژ فیزیوتراپی ارائه می‌دهد و همین موضوع باعث شده استقبال از مدل‌های جدید افزایش یابد.

مهم‌ترین دلایل افزایش استفاده از صندلی‌های ماساژ خانگی در ایران

دلیل افزایش تقاضا توضیح کاهش تحرک روزانه سبک زندگی شهری و کارهای طولانی پشت میز باعث افزایش خستگی و تنش عضلانی شده است. افزایش استرس شغلی بسیاری از افراد به دنبال راهی برای ریلکس‌کردن و کنترل استرس روزانه هستند. آگاهی بیشتر نسبت به ریکاوری مصرف‌کنندگان امروزی شناخت دقیق‌تری نسبت به اهمیت سلامت عضلات و ستون فقرات دارند. ورود فناوری‌های جدید اسکن بدن، بازوهای رباتیک و برنامه‌های هدفمند ماساژ، کیفیت استفاده را افزایش داده است. افزایش فعالیت‌های ورزشی ورزشکاران برای ریکاوری سریع‌تر از تجهیزات خانگی استفاده می‌کنند. صرفه‌جویی در زمان عدم نیاز به مراجعه حضوری به مراکز ماساژ، برای بسیاری از خانواده‌ها مزیت مهمی است.

الگوی رفتاری کاربران در استفاده روزمره از صندلی‌های ماساژ

گروه کاربری نیاز اصلی متوسط زمان استفاده روزانه ویژگی‌های مورد توجه کارمندان اداری کاهش درد گردن و کمر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ماساژ ناحیه پشت، تنظیم شدت فشار ورزشکاران ریکاوری پس از تمرین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه ماساژ عمیق، ماساژ پا و ران سالمندان بهبود گردش خون و کاهش خشکی عضلات ۸ تا ۱۲ دقیقه ماساژ ملایم، ماساژ ساق پا دانشجویان رفع خستگی و افزایش تمرکز ۵ تا ۱۰ دقیقه ماساژ گردن و شانه کاربران خانگی استراحت روزانه و آرامش ذهنی ۱۰ دقیقه برنامه‌های ترکیبی، امکان استفاده خانوادگی

بررسی‌های میدانی درباره رفتار مصرف‌کنندگان

در گفت‌وگو با تعدادی از مصرف‌کنندگان، چند نکته مشترک قابل توجه بود:

کاربران اداری بیشتر به دلیل دردهای گردن و کمر از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند.

ورزشکاران بدنسازی و رشته‌های هوازی، ماساژ را بخشی از ریکاوری روزانه می‌دانند.

خانواده‌ها به دنبال دستگاه‌هایی با تنظیمات متنوع و قابل کنترل هستند.

افزایش آگاهی در شبکه‌های اجتماعی باعث شده افراد قبل از خرید تحقیق بیشتری انجام دهند.

این نتایج نشان می‌دهد که «دانش مصرف‌کننده» نسبت به سال‌های قبل رشد قابل توجهی داشته است.

نگاه متخصصان سلامت به روند جدید

فیزیولوژیست‌های ورزشی در گفت‌وگو با خبرنگار ما توضیح می‌دهند که استفاده منظم از ماساژ استاندارد می‌تواند تأثیرات علمی و اثبات‌شده‌ای داشته باشد؛ از جمله:

بهبود گردش خون محیطی

کاهش گرفتگی عضلانی

کاهش تنش عصبی

تنظیم بهتر خواب

کاهش دردهای ناشی از نشستن طولانی

یکی از متخصصان در این زمینه می‌گوید: ماساژ عمیق، زمانی که با فشار مناسب روی بافت‌های هدف اعمال شود، یکی از مؤثرترین ابزارهای ریکاوری است. ورود تکنولوژی‌های دقیق‌تر باعث شده ماساژ خانگی نیز از حالت تفریحی خارج شود و به یک ابزار مراقبت روزمره تبدیل شود.

روندهای جهانی و اثر آن بر بازار ایران

تحلیل نشریات خارجی حوزه سلامت نشان می‌دهد که بازار جهانی صندلی‌های ماساژ طی سال‌های آینده نیز رشد خواهد داشت. علت این رشد، افزایش استرس شهری، افزایش سن جمعیت و توسعه فناوری‌های هوشمند است.

ایران نیز همسو با این روند جهانی در حال تجربه افزایش تقاضاست. گزارش‌های فروشگاه‌ها نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان اکنون به دنبال محصولاتی هستند که بتوانند ماساژ هدفمند، قابل تنظیم و قابل اعتماد ارائه دهند.

الگوی استفاده کاربران در خانه

در تحقیقات میدانی مشاهده شد که متوسط استفاده کاربران بین ۱۰ تا ۲۰ دقیقه در روز است. عمده بخش‌های بدن که کاربران از ماساژ آن‌ها بیشترین رضایت را دارند شامل:

ناحیه شانه و گردن

عضلات پشت و کمر

عضلات پا پس از فعالیت روزانه یا تمرین

لگن و بخش پایینی ستون فقرات

این الگو نشان می‌دهد بیشترین نیاز مردم در نواحی‌ای است که تحت فشارهای ناشی از نشستن طولانی یا فعالیت‌های روزمره قرار دارند.

جایگاه مراکز تخصصی و اهمیت مشاوره

بخش مهم این بازار مربوط به مراکز تخصصی عرضه و آموزش مصرف‌کننده است. این مراکز با ارائه اطلاعات دقیق درباره نحوه استفاده، شدت فشار، برنامه‌های مناسب و نکات مربوط به ستون فقرات، نقش مهمی در افزایش رضایت کاربران دارند.

همچنین ارائه خدمات پس از نصب و آموزش صحیح، باعث شده مصرف‌کنندگان احساس امنیت و آگاهی بیشتری داشته باشند.

جمع‌بندی پایانی

روند استفاده از صندلی‌های ماساژ خانگی در ایران، نشان‌دهنده تغییر نگرش جامعه نسبت به اهمیت سلامت عضلانی و مراقبت‌های روزمره است. افزایش آگاهی، فشارهای ناشی از زندگی شهری و توسعه فناوری‌های هوشمند عواملی هستند که این بازار را در مسیر رشد قرار داده‌اند.

بررسی‌های میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان امروزی بیشتر به دنبال ماساژ علمی، قابل تنظیم و مبتنی بر نیاز واقعی بدن هستند. با توجه به تجربه کاربران، نظرات متخصصان و روندهای جهانی، انتظار می‌رود این حوزه در سال‌های آینده نیز یکی از بخش‌های فعال بازار سلامت ایران باقی بماند.

