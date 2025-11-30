«پیشگیری» سپر دفاعی در برابر هجوم آنفلوانزا

خبرگزاری مهر - گروه استانها: آنفلوانزا، این میهمان ناخوانده فصلهای سرد، همچنان بهعنوان یکی از چالشهای مهم نظام سلامت در کشور مطرح است. بیماری که باوجود آشنایی دیرینه بشر با آن، هر ساله با جهشهای ویروسی جدید، جوامع را در معرض طغیانهایی با ابعاد متفاوت قرار میدهد. کارشناسان بهداشتی بر این باورند که آگاهی از راههای پیشگیری، علائم و زمان مراجعه به پزشک، کلید طلایی شکستن زنجیره انتقال این بیماری واگیردار است.
آنفلوانزا بهسرعت قابلیت سرایت به بقیه را دارد
دکتر عباس آزادی متخصص بیماریهای عفونی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فصل پاییز با تمام زیباییهایی که دارد، با خودش بعضی از بیماریها را همراه میآورد.
وی با بیان اینکه در رأس این بیماریها سرماخوردگی و آنفلوانزا قرار دارد، عنوان کرد: الان در چند استان کشور آنفلوانزا به مرز هشدار رسیده است، از جمله استان قم و خراسان رضوی.
این متخصص بیماریهای عفونی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه خدا را شکر هنوز این بیماری در استان ما به این مرحله نرسیده است، افزود: آنفلوانزا تقریباً یکی از مسریترین بیماریهای عفونی به شمار میآید.
آزادی با تأکید بر اینکه این بیماری بهسرعت قابلیت سرایت به بقیه را دارد، گفت: فرق این بیماری با سرماخوردگی این است که سرماخوردگی خیلی ملایم است و در حد یک تا دو روز بیمار خوب میشود، اما آنفلوانزا یک شروع طوفانی دارد، با تبهای خیلی بالا، بدندرد، گلودرد و اسهال و استفراغ.
علائم آنفلوانزا چیست؟
وی بیان داشت: الان سویهای که از آنفلوانزا در گردش است و تقریباً در کشور ما هم در جریان است یکسویه n2h3 بوده که در حال گسترش است و یکی از علائم شدید آن تب خیلی بالا و گاهاً تبهای ۴۰ درجه است، درد شکم، اسهال، خستگی، کوفتگی، بیحالی، سردرد از دیگر علائم این سویه است و این علائم ممکن است تا یک هفته هم طول بکشند.
این متخصص بیماریهای عفونی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه آنفلوانزا بهخاطر اینکه سیستم ایمنی انسان را متأثر میکند و گاهاً حتی باعث سرکوب مغز و استخوان و تولید سلولها و گلبولهای سفید و پلاکتها کم میشود، زمینه را بهخصوص در بین افراد مستعد مهیا میکند که فرد دچار عفونتهای دیگر شود، افزود: به دنبال آنفلوانزا ممکن است فرد دچار سینهپهلو شود و یا ممکن است دچار سینوزیت حاد و درگیریها در جاهای مختلف بدن شود.
آنفلوانزا چرا در هوای سرد گسترش پیدا میکند؟
آزادی در ادامه با اشاره به اینکه هم استانیهای عزیز خودشان را در مقابل این محافظت کنند، گفت: ما الان در کشور با دو پدیده روبرو هستیم، یکی «وارونگی هوا» است، بهخاطر اینکه بارشی نداشتیم شاهد تجمع ریزگردها در کلانشهرها باشیم، شاید خرمآباد هم بهنوعی با این قضیه درگیر است، پدیده دوم هم همین بیماری آنفلوانزا است که سالانه ما این ویروس را داریم و اواخر پاییز فصل شروع این بیماری است و شاید اصلاً ارتباطی با بارش باران و آلودگی هوا نداشته باشد، این ویروس در جریان است و هر ساله باعث اپیدمیهای گستردهای میشود.
وی عنوان کرد: اتفاقاً این ویروس در هوای سرد گسترش پیدا میکند، بهخاطر اینکه تجمعهای انسانی زیاد میشود، زندگی در فضای بسته گسترش پیدا میکند، تهویه کمتر میشود، بنابراین بهسرعت در بین بچهها که در مدرسه هستند گسترش پیدا میکند و قطعاً به جامعه هم سرایت پیدا میکند.
راههای پیشگیری چیست؟
این متخصص بیماریهای عفونی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اگر یک دانشآموز در یک مدرسه به آنفلوانزا مبتلا شود، ممکن است تمام آن مدرسه و تمام آن بچهها هم آلوده شوند، گفت: در این راستا اگر شهروندان احساس کردند که فرزندانشان علائمی مانند تب بالا را دارد او را به مدرسه نفرستند، در خانه بماند، درمانهای لازم را انجام دهند، مایعات به او بدهند، اگر تب خیلی بالا داشت حتماً به پزشک مراجعه کنند.
آزادی، تأکید کرد: شستوشوی مرتب دستها هم باید موردتوجه قرار گیرد چرا که ویروس آنفلوانزا میتواند بر روی سطوح تا پنج ساعت زنده بماند.
وی با اشاره به اینکه شروع این بیماری طوفانی است و بهمحض اینکه ویروس وارد بدن فرد میشود با تب ۴۰ درجه، بدندرد و خستگی مواجه میشود، گفت: پس بهترین راه برای اینکه به این بیماری مبتلا نشویم، شستوشوی مرتب دستها با آب و صابون است. همچنین در فضاهای بسته کمتر حضور پیدا کنیم بهخصوص گروههای پرخطر شامل افراد بالای سال، دیابتیها، بچهها، خانمهای باردار، افراد مبتلا به بیماری سرطان.
دوره استراحت بیماری چقدر است؟
این متخصص بیماریهای عفونی در ادامه سخنان خود، دوره استراحت این بیماری را ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از قطع تب عنوان کرد و گفت: بعدازاین زمان این ویروس دیگر قدرت سرایت ندارد.
آزادی، بیان داشت: الان برای این سویه جدید آنفلوانزا دارو داریم، منتها این دارو با صلاحدید پزشک و شدت علائم تجویز میشود.
وی تأکید کرد: همچنین مصرف مایعات، استراحت کافی، خوردن آش و سوپ و شیر هم میتواند در تسریع در درمان این بیماری مؤثر باشد.
۷ هزار لرستانی به آنفلوانزا مبتلا شدند
مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان نیز دراینرابطه، اظهار داشت: بر اساس اطلاعاتی که هفته گذشته دانشگاه علوم پزشکی لرستان در اختیار ما قرار داده است، در مجموع ۱۷ هزار نفر به مراکز بهداشتی و درمانی استان مراجعه کردهاند.
وی گفت: باتوجهبه تستی که از این ۱۷ هزار نفر در ردههای مختلف سنی گرفته شده، آنفلوانزا هفت هزار نفر مثبت بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، ادامه داد: در این راستا بر اساس جمعیت استان لرستان، این هفت هزار نفر، کمتر از نیم درصد جمعیت استان هستند.
پازوکی با تأکید بر اینکه بر اساس شاخصها، این بیماری در استان اپیدمی نشده است، تصریح کرد: بااینوجود باید حتماً توصیهها و پروتکلهای بهداشتی از سوی مردم استان رعایت شوند.
وی افزود: هر زمانی که در استان احساس خطر شود، مانند هفته قبل روز سهشنبه و چهارشنبه به توصیه دانشگاه علوم پزشکی برای پیشگیری از شیوع بیشتر و اینکه زنجیره شیوع قطع شود، با توصیه دانشگاه علوم پزشکی ما تعطیلی اعلام میکنیم، همانطور که در هفته گذشته پنجروز تعطیلی اعلام کردیم.
بنابراین گزارش، سلامتی ما در گرو انتخابهای روزمرهمان است. با شناخت بهموقع علائم آنفلوانزا و عملکردن به راهکارهای ساده پیشگیری، نهتنها از خودمان، بلکه از عزیزانمان نیز محافظت میکنیم. یادمان باشد که پیشگیری، همیشه کاری هوشمندانهتر و کمهزینهتر از درمان بوده است.
