نجف زاده: ۴۳ راس دام قاچاق در بوکان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه افزود: پرونده قاچاق ۴۳ رأس دام زنده فاقد پلاک کوبی به ارزش یک میلیارد و ۵۱۸ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی و مستند به اینکه هرگونه حمل و نگهداری دام بدون مجوز قانونی از مراجع ذی صلاح قاچاق تلقی می‌شود، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط احشام کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۱۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی دام محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید رجایی بوکان احشام قاچاق را حین رصد و کنترل خودروهای عبوری از ۲ دستگاه وانت نیسان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

تعزیر مسئول آزمایشگاه متخلف در ارومیه

نجف زاده در ادامه گفت: پرونده آزمایشگاه ژنتیک برای پذیرش و انجام آزمایشات خارج از دامنه فعالیت خود به منظور سودجوئی به ارزش ۲ میلیارد و ۴۱ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل پنج بربر میزان تخلف محکوم کرد.

به گفته نجف زاده کارشناسان تیم نظارتی اداره آزمایشگاه‌های استان گزارش تخلف را در بازرسی و بررسی مدارک و اسناد پزشکی یک واحد آزمایشگاه زنتیک کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

محکومیت قاچاقچی پوشاک در ارومیه به ۵ میلیارد ریال جزای نقدی

نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۱۶۵ ثوب کاپشن مردانه و ۲۴۸ ثوب بلوز خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط پوشاک کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده، شعبه همچنین بابت خودروی حامل کالای قاچاق مبلغ ۲ میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال به جریمه صادره اضافه در مجموع متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۱۰۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

راننده متخلف در ارومیه به ۱.۳ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد

نجف زاده گفت: پرونده عرضه خارج از ضوابط هزار و ۳۰ لیتر سوخت از نوع گازوئیل به ارزش ۶۹۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه ماکو گزارش تخلف را در بررسی تراکنش کارت سوخت یک دستگاه خودروی کامیون کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.