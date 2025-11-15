اکران و نقد «اتوبوسی به نام هوس» در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «اتوبوسی به نام هوس» محصول ۱۹۵۱ و به کارگردانی الیا کازان ساعت ۱۷ دوشنبه ۲۶ آبان به عنوان برنامه ششصد و چهل و سوم سینماتک خانه هنرمندان ایران در سالن ناصری به نمایش درمی‌آید.

پس از نمایش این فیلم ۱۲۰ دقیقه‌ای با زیرنویس فارسی، نشست نقد و بررسی آن با حضور فرانک آرتا منتقد سینما و روزنامه‌نگار برگزار می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: بلانش دبوآ (ویوین لی) که مشکلات زیادی را در زندگی متحمل شده است، پس از اخراج از مدرسه‌ای که در آن به تدریس مشغول بود، برای دیدار با خواهرش استلا (کیم هانتر) پیش وی و شوهر خواهرش استنلی کوالسکی (مارلون براندو) می‌آید. استنلی که یک کارگر قمارباز است، از بدو ورود بلانش، با او سر ناسازگاری دارد. او از طریق یکی از دوستانش از گذشته بلانش باخبر می‌شود ...

ویوین لی، مارلون براندو، کیم هانتر، کارل مالدن، رودی باند و نیک دنیس بازیگران این فیلم هستند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این فیلم می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.