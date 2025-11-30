نمایش فیلم تهیه کننده اردبیلی در جشنواره جهانی فیلم فجر شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عزیزی تهیه کننده فیلم «او نمی خوابد» صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری دوره تازه جشنواره جهانی فیلم فجر در شهر شیراز در باره این فیلم، اظهار کرد: رضا جمالی، نویسنده و کارگردان فیلم، قصهای را مطرح کردند درباره جانبازی که پنج سال است خواب به چشمش نمیآید؛ استعارهای از آرامشی که پس از جنگ از انسان گرفته میشود. هدف ما این بود که این مفهوم انتزاعی را به شکلی انسانی و شاعرانه روایت کنیم تا مخاطب عمق رنج پنهان خانوادهها، مادران و مردم روستاهای دور از جبهه را لمس کند.
وی افزود: در این فیلم تلاش کردیم از تصویر کلاسیک جنگ فاصله بگیریم و به جنگهای پس از جنگ بپردازیم؛ جایی که بیخوابی جانباز نماد نسلی است که هنوز صدای آن روزها را فراموش نکرده. این بیخوابی تنها یک بیماری نیست، بلکه روایت زخمی است که هنوز در روح جامعه جریان دارد.
علی نوریاُسکویی کارگردان و تهیهکننده بینالمللی نیز با اشاره به تجربههای جهانی خود تأکید کرد که زبان سینما زبانی مستقل و فرامرزی است و در همین چارچوب، فیلم تازه او «او نمیخوابد» نیز بهعنوان اثری دوزبانه، بر پایه همین نگاه ساخته شده است.
نوریاُسکویی تشریح کرد: با وجود وجود زیرنویس فارسی و انگلیسی، در نخستین نمایش جشنواره، نسخه انگلیسی برای مخاطبان خارجی پخش شد؛ هرچند او علاقهمند بود نسخه فارسی نیز برای تماشاگران ایرانی نمایش داده شود. به گفته او، با تدبیر مدیریت جشنواره، نسخه دوزبانه فیلم در روزهای آینده برای خبرنگاران و مخاطبان ایرانی اکران خواهد شد.
وی با ابراز خرسندی از انتقال جشنواره جهانی فجر به شیراز گفت: شیراز، با روح شاعرانهاش، بهترین نقطه برای احیای بخشی فراموششده از سینمای ارزشمند و شاعرانه ایران است؛ بخشی که سالها زیر سایه سینمای اجتماعی قرار گرفته بود. حضور چهرهای چون نوری بیلگه جیلان بهعنوان رئیس هیأت داوران، که خود از پیشگامان سینمای شاعرانه است، میتواند پیامی مهم برای بازتعریف جایگاه این سینما در جهان باشد.
این کارگردان همچنین درباره بخش مسابقه جشنواره افزود: از میان ۱۶ فیلم حاضر در بخش مسابقه، بسیاری از آثار از کشورهای مختلف، حالوهوای شاعرانه دارند. سینمای شاعرانه زبانی است که ایران زمانی با آن به دنیا معرفی شد؛ همان زبانی که عباس کیارستمی با آن درهای جهان را به روی سینمای ایران گشود.
نوریاُسکویی در ادامه از همکاری خود با رضا جمالی ابراز رضایت کرد و گفت: سینمای رضا جمالی سینمایی شریف، مستقل و بیادعاست و باید جدیتر گرفته شود. خوشحالم که چند سالی است در کنار او هستم و این مسیر را ادامه خواهم داد تا او بتواند پازل سینمایی خود را کامل کند. مطمئنم که بهزودی شاهد آثار برجستهتری از او خواهیم بود.
وی در پایان با بیان اینکه در کشورهای مختلف و در گونههای متفاوت سینمایی فعالیت کرده، تأکید کرد: گاهی آنقدر به سمت برخی ژانرها گرایش پیدا میکنیم که داشتههای مهممان فراموش میشود. امیدوارم با فیلمهایی مانند او نمیخوابد بتوانیم سینمای شاعرانه را دوباره به جریان اصلی سینمای ایران بازگردانیم.
نظر شما