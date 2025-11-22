درخشش سینمای اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگاران از روند ساخت، ایده، چالش‌های تولید و پیام انسانی این اثر که امسال یکی از فیلم‌های منتخب بخش بین‌المللی جشنواره فجر است، سخن گفت.

تهیه کننده فیلم سینمایی «او نمی‌خوابد» در تشریح ایده اولیه فیلم اظهار کرد: رضا جمالی، نویسنده و کارگردان فیلم، قصه‌ای را مطرح کردند درباره جانبازی که پنج سال است خواب به چشمش نمی‌آید؛ استعاره‌ای از آرامشی که پس از جنگ از انسان گرفته می‌شود. هدف ما این بود که این مفهوم انتزاعی را به شکلی انسانی و شاعرانه روایت کنیم تا مخاطب عمق رنج پنهان خانواده‌ها، مادران و مردم روستاهای دور از جبهه را لمس کند.

وی افزود: در این فیلم تلاش کردیم از تصویر کلاسیک جنگ فاصله بگیریم و به جنگ‌های پس از جنگ بپردازیم؛ جایی که بی‌خوابی جانباز نماد نسلی است که هنوز صدای آن روزها را فراموش نکرده. این بی‌خوابی تنها یک بیماری نیست، بلکه روایت زخمی است که هنوز در روح جامعه جریان دارد.

این تهیه‌کننده درباره انتخاب لوکیشن‌ها توضیح داد: تأکید ما بر فضاهای اصیل بود؛ روستاهایی که هنوز روح دهه شصت در آنها جاری است. از کاه‌گل دیوارها تا نور طبیعی خانه‌ها، تلاش کردیم فضایی بسازیم که بدون نیاز به دیالوگ، خودِ تصویر روایتگر باشد.

عزیزی بخش پایانی فیلم را یکی از مهم‌ترین لایه‌های معنایی اثر دانست و گفت: تولد کودکی در مرز مشترک فرهنگی، پیام اصلی فیلم است؛ اینکه زندگی حتی در دل جنگ و محدودیت ادامه دارد. مرزها شاید آدم‌ها را جدا کنند، اما درد و عشق و انسانیت مرزی نمی‌شناسد.

وی درباره همکاری با علی نوری اسکوئی نیز اظهار کرد: حضور و همراهی ایشان، پشتوانه محتوایی و فنی مهمی برای پروژه بود. نگاه هنری و تجربه بالای او به انسجام فیلم کمک کرد.

این تهیه‌کننده با اشاره به سختی‌های تولید گفت: کمبود بودجه بزرگ‌ترین چالش ما بود. همه عوامل با حداقل دستمزد و با ایمان و علاقه کار کردند. واقعاً احساس می‌کردیم در حال ثبت یک سند انسانی هستیم نه ساخت یک پروژه تجاری.

عزیزی درباره پیام فیلم و انتخاب آن در جشنواره فجر گفت: او نمی‌خوابد برای تمام کسانی است که جنگ را زندگی کرده‌اند، چه در میدان و چه در خانه. انتخاب این فیلم در جشنواره بین المللی فجر برای ما افتخاری بزرگ است، چون فجر خانه سینمای ملی است و حضور در بخش بین‌الملل آن، مهر تأییدی بر تلاش‌های صادقانه گروه سازنده محسوب می‌شود.