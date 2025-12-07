جهش ارزش معاملات سهام و افزایش فشار عرضه؛ بورس به ایستگاه اصلاح رسید؟

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴، معاملات بازار سهام در فضایی نوسانی اما با غلبه جریان کم‌قدرت تقاضا به پایان رسید و شاخص کل بورس تهران با افزایش ۳,۷۹۱.۴۷ واحدی در سطح ۳,۴۵۰,۵۷۸.۹۴ واحد ایستاد. این رشد محدود در حالی رقم خورد که ارزش معاملات خرد با ثبت رقم ۱۶,۰۲۶ میلیارد تومان بار دیگر در سطوح بالای آذرماه قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز ۴۴۹.۸۰ واحد افزایش یافت و به عدد ۹۷۴,۰۴۳.۸۶ واحد رسید؛ روندی که نشان می‌دهد بازار در کلیت خود امروز بیشتر در وضعیت رکودی حرکت کرد.

جریان نقدینگی، خروج از صندوق‌ها و رفتار حقیقی‌ها

در معاملات امروز، خروج نقدینگی حقیقی از بازار از محل خرید حقوقی‌ها به رقم ۵۱۱ میلیارد تومان رسید و خروج از صندوق‌های درآمد ثابت نیز ۱,۱۰۲ میلیارد تومان ثبت شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران حقیقی همچنان مایل به کاهش ریسک پرتفوی از طریق فروش سهام هستند و از سمت صندوق‌های کم‌ریسک نیز جریان خروج سرمایه مشاهده می‌شود. در همین حال، سرانه خرید حقیقی‌ها ۶۲ میلیون تومان و سرانه فروش ۶۲.۶ میلیون تومان ثبت شد که اختلاف اندک میان این دو شاخص بیانگر معاملات محتاطانه و نبود برتری جدی در سمت خریداران است.

ترکیب صف‌ها و وضعیت نمادهای مثبت و منفی

بازار امروز با ۱۱۷ نماد دارای صف خرید به ارزش ۱,۱۴۸ میلیارد تومان و ۱۲۸ نماد دارای صف فروش به ارزش ۴۲۸ میلیارد تومان بسته شد؛ آماری که توازن نسبی میان تقاضا و عرضه را نشان می‌دهد. تعداد نمادهای مثبت بدون صف ۱۴۵ نماد و تعداد نمادهای منفی بدون صف ۲۷۲ نماد بود؛ اختلافی که حاکی از غلبه رنگ قرمز در بدنه بازار است، هرچند فشار فروش ساختاری و سنگین مشاهده نمی‌شد.

جزئیات شاخص‌ها و وضعیت بازارهای اول و دوم

شاخص آزاد شناور با افزایش ۹,۹۶۷.۹۶ واحدی در عدد ۴,۳۷۶,۱۳۳.۵۲ واحد قرار گرفت و شاخص بازار اول نیز با رشد ۱۳,۲۸۳.۳۸ واحدی در سطح ۲,۷۸۳,۵۳۸.۹۴ واحد ایستاد. در مقابل، شاخص بازار دوم با کاهش ۲۵,۵۱۸.۷۳ واحدی در رقم ۶,۱۵۴,۸۴۷.۴۸ واحد بسته شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد امروز عمده فشار فروش در سهام بزرگ بازار دوم متمرکز بود. ارزش بازار بورس تهران ۱۰۲,۶۹۰,۸۸۶.۳۳۸ میلیارد تومان ثبت شد و در مجموع ۶۸۶,۲۱۷ معامله با ارزش ۱۷۵,۲۸۶.۹۷۲ میلیارد تومان و حجم ۴۴.۸۹۱ میلیارد سهم صورت گرفت.

نمادهای اثرگذار بر شاخص

در میان نمادهای شاخص‌ساز، فملی با تأثیر مثبت ۷,۷۵۹.۶۲ واحدی بیشترین نقش را در رشد شاخص ایفا کرد. در مقابل، فارس با تأثیر منفی ۵,۳۷۴.۶۳ واحدی و فولاد با تأثیر منفی ۳,۰۷۳.۶۲ واحدی مهم‌ترین نمادهای کاهنده شاخص بودند. وبملت، شبندر و شپنا نیز نقشی مثبت اما محدود در حفظ جریان سبز شاخص داشتند، در حالی که وغدیر با تأثیر منفی ۱,۸۱۳.۹۴ واحدی در میان نمادهای فشاردهنده قرار گرفت.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس

بر اساس معیار درست یعنی تعداد معاملات، وبملت با ۵۵,۵۴۹ معامله پرتراکنش‌ترین نماد امروز بورس بود. پس از آن نمادهای خودرو با ۲۶,۶۸۲ معامله، داترا با ۲۱,۸۵۴ معامله، فملی با ۲۱,۲۰۵ معامله و فولاد با ۱۹,۰۰۰ معامله در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. نمادهای ذوب با ۱۱,۴۹۴ معامله و خساپا با ۱۱,۴۶۸ معامله نیز در میان نمادهای پرتراکنش قرار داشتند؛ داده‌ای که نشان می‌دهد بخش عمده تمرکز بازار امروز همچنان در صنایع بانکی، خودرویی، فلزی و معدنی بوده است.

فرابورس؛ رشد محدود شاخص کل و افت در شاخص هم‌وزن

در فرابورس ایران نیز شاخص کل با افزایش ۵۳.۳۷ واحدی در عدد ۲۹,۶۳۹.۲۲ واحد ایستاد. ارزش بازار اول و دوم ۱۶,۲۶۸,۶۶۱.۴۷۲ میلیارد تومان و ارزش بازار پایه ۳,۸۵۳,۷۷۱.۳۱۶ میلیارد تومان ثبت شد. تعداد معاملات فرابورس ۳۳۴,۰۰۳ مورد بود و ارزش معاملات به ۱,۶۱۴,۹۱۹.۹۸۴ میلیارد تومان رسید.

شاخص کل هم‌وزن فرابورس با کاهش ۱۷۶.۶۲ واحدی به سطح ۱۶۶,۲۸۸.۱۵ واحد رسید؛ روندی که نشان‌دهنده عملکرد ضعیف‌تر سهام کوچک در این بازار بود.

در بخش اثرگذاری، مارون بیشترین تأثیر مثبت، و کگهر بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشت.

در جدول پرتراکنش‌ها، نماد فزر با ۳۰,۴۴۶ معامله در صدر قرار گرفت و پس از آن نمادهای کوچین، زفارس، پتوسعه، خاور، کرمان و نان قرار گرفتند.

بازار سهام امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ را در شرایطی پشت‌سر گذاشت که شاخص کل رشد اندکی را تجربه کرد اما وضعیت عمومی بازار بیشتر بر مدار احتیاط و نوسان محدود بود. برتری ارزش صف‌های خرید نسبت به صف‌های فروش، تثبیت ارزش معاملات خرد در محدوده بالای ۱۶ هزار میلیارد تومان و اثرگذاری مثبت نمادهای بزرگ فلزی در کنار فشار عرضه در برخی نمادهای شاخص‌ساز، ترکیب امروز بورس را شکل داد. هم‌زمان، خروج نقدینگی حقیقی و کاهش شاخص بازار دوم نشان داد که اضطراب معاملاتی هنوز به‌طور کامل از فضای بازار خارج نشده است.