شاخص کل ناتوان در برابر صعود به فراز ۳.۳ میلیون واحدی

‌به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴، نخستین روز از دومین هفته آذر، معاملات صبح بازار سهام در حالی به نیمه رسید که شاخص کل پس از ثبت سقف تاریخی ۳ میلیون و ۳۱۳ هزار واحدی در روز کاری گذشته و تجربه یک اصلاح ۲۱ هزار واحدی در روز چهارشنبه، امروز با تکانه‌های مثبت آغاز شد و بار دیگر تلاش کرد تا به بالای تراز ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی بازگردد. هرچند این تلاش در نیم‌ساعت ابتدایی معاملات بسیار قدرتمند بود، اما فشار عرضه در گروه‌های پالایشی و صف فروش شدن نمادهای بزرگ این گروه مانند شبندر و شتران موجب شد شاخص نتواند در این گام موفق شود و بار دیگر به محدوده‌های پایین‌تر بازگشت.

شاخص کل در ساعت ۱۰ صبح با رشد ۱۱۷۷۷.۰۹ واحدی در عدد ۳ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۱۳۱.۵۳ واحد قرار گرفت؛ جایی که شاخص پس از عبور از تراز تاریخی، دوباره به آن ناحیه بازمی‌گردد تا قدرت واقعی تقاضا محک بخورد.

تلاش نافرجام شاخص برای بازگشت به بالای ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار

شاخص کل اگرچه در نیم‌ساعت ابتدایی معاملات تا عدد ۳ میلیون ۲۹۹ هزار و ۷۱۹.۲۲ بالا رفت؛ رقمی که تنها ۲۸۱ واحد با بازگشت کامل به بالای تراز ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی فاصله داشت؛ اما فشار فروش در گروه پالایشی و افزایش عرضه‌های مقطعی، مانع از تثبیت شاخص در این محدوده شد. نمادهای پالایشی به‌ویژه شبندر و شتران با صف فروش مواجه شدند و همین موضوع جریان تقاضا را در سایر صنایع نیز تضعیف کرد.

با وجود این، رشد مثبت شاخص نشان می‌دهد که خریداران حداقل در ساعات ابتدایی بازار هنوز انگیزه خود را برای حفظ سناریوی صعودی از دست نداده‌اند، اما آنچه مسیر روزهای آینده را مشخص می‌کند ارزش معاملات و وضعیت خالص ورود یا خروج نقدینگی حقیقی است.

تغییرات شاخص‌ها و نقش صنایع بزرگ

در ساعت ۱۰ صبح، شاخص کل با عدد ۳ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۱۳۱.۵۳ واحدی و رشد ۰.۳۶ درصدی در مسیر صعودی ملایم قرار داشت. شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۸۸۳.۶۹ واحدی به سطح ۹۴۱ هزار و ۹۷۸.۵۵ واحد رسید که نشان‌دهنده رشد ۰.۰۹ درصدی است؛ رشدی کم‌جان اما مثبت، که نشان می‌دهد نمادهای کوچک‌تر همچنان تحت تأثیر وضعیت کلی بازار قرار دارند.

در میان اثرگذارترین‌ها بر شاخص، «فملی» با تأثیر مثبت ۸۸۱۱.۴۵ واحد و «فارس» با ۸۷۲۷.۵۳ واحد بیشترین نقش را در سبز شدن شاخص ایفا کردند. در مقابل، «نوری» با اثر منفی ۲۱۱۴.۷۵ واحد، «شپنا» با منفی ۱۵۹۱.۵۶ واحد، «شبندر» با منفی ۱۳۴۷.۸۹ واحد و «شتران» با منفی ۱۱۴۰.۹۱ واحد عمده‌ترین مانع رشد شاخص بودند. نسبت اثرگذاری‌ها نشان می‌دهد امروز روز تقابل فلزات اساسی و پالایشی‌هاست؛ جایی که رشد قدرتمند گروه فلزات توانسته بخشی از فشار فروش پالایشی‌ها را جبران کند.

شاخص بازار اول نیز با رشد ۹۰۱۶.۷۲ واحدی در عدد ۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۱۳.۴۱ قرار گرفت و شاخص آزاد شناور با افزایش ۱۵ هزار و ۱۷۴.۳۳ واحدی به رقم ۴ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۵۲۴.۰۲ رسید؛ داده‌هایی که همگی از یک جریان صعودی اما با احتیاط حکایت دارند.

افت ارزش معاملات خرد و خروج نقدینگی؛ زنگ خطر نقشه نقدینگی

ارزش معاملات خرد صبح امروز ۴,۰۰۲ میلیارد تومان ثبت شد؛ اما نکته مهم‌تر این است که خالص تغییر مالکیت حقیقی‌ها ۱۵۸ میلیارد تومان ورود نقدینگی به نفع حقیقی‌ها از محل فروش حقوقی‌ها نشان می‌دهد؛ اما هم‌زمان خروج ۸۸۲ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت تصویر دیگری را نمایان می‌کند. این حجم خروج از صندوق‌های کم‌ریسک در حالی رخ داده که ورود نقدینگی به سهام نسبتاً کم است، بنابراین به احتمال زیاد بخش عمده این نقدینگی به سمت صندوق‌های طلا یا بازارهای موازی حرکت خواهد کرد.

این رفتار معمولاً نشان‌دهنده افزایش انتظارات تورمی است و در روزهایی که ارزش معاملات خرد پایین باقی می‌ماند می‌تواند هشداری تلقی شود که بازار سهام به‌تنهایی مقصد اصلی نقدینگی نیست.

وضعیت صف‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران

در معاملات امروز ۶۱ نماد در صف خرید قرار داشتند که مجموع ارزش آنها به ۱,۳۷۱ میلیارد تومان می‌رسید. در مقابل ۶۵ نماد با ارزشی معادل ۴۶۵ میلیارد تومان در صف فروش بودند.

تعداد نمادهای مثبت بدون صف ۲۳۲ نماد و نمادهای منفی بدون صف ۳۰۱ نماد ثبت شد؛ که نشان‌دهنده تقابل نزدیک عرضه و تقاضاست اما همچنان کفه ترازو اندکی به نفع عرضه سنگین‌تر است.

سرانه خرید حقیقی‌ها ۵۴.۸ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی‌ها ۴۷.۶ میلیون تومان بود؛ در ظاهر برتری تقاضا را نشان می‌دهد، اما این اختلاف جزئی برای بازار امروز تعیین‌کننده نیست و نقش اصلی را ارزش معاملات خرد ایفا می‌کند.

پرتراکنش‌ها؛ تقابل دو نماد قدیمی: ذوب و خودرو

در میان نمادهای پرتراکنش بورس، «ذوب» با ۱۲۱۲۳ معامله و ارزش ۷۹۵.۷۹۳ میلیارد تومان پیشتاز بود. پس از آن، «خودرو» با ۸۳۵۵ معامله و ارزش ۶۶۳.۵۳۰ میلیارد تومان در رتبه دوم قرار گرفت. نمادهای فملی، وبملت، شبندر و فولاد نیز در فهرست پرتراکنش‌ها قرار داشتند.

در فرابورس نیز «زفارس» با ۱۰۷۶۶ معامله و «کوچین» با ۶۱۶۹ معامله در صدر فهرست پرتراکنش‌ها بودند.

شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۶۱.۲۶ واحدی به عدد ۲۸۷۶۸.۷۸ رسید و شاخص هم‌وزن فرابورس با افزایش ۲۸۸.۸۱ واحدی در سطح ۱۶۱۴۵۶.۱۸ قرار گرفت. تأثیرگذارترین نمادهای امروز فرابورس «فزر»، «هرمز» و «خاور» بودند.

سناریوی دیدار خداحافظی هنوز زنده است

بازار امروز نشان داد که سناریوی «بازگشت به سقف شکسته‌شده» همچنان معتبر است. شاخص کل پس از ثبت سقف ۳ میلیون و ۳۱۳ هزار واحدی اکنون در مرحله‌ای حساس قرار دارد و هرگونه تصمیم‌گیری درباره ادامه مسیر صعودی تنها زمانی ممکن خواهد بود که: ارزش معاملات خرد به محدوده ۱۰ تا ۱۲ همت بازگردد، خروج نقدینگی حقیقی کاهش یابد و فشار فروش پالایشی‌ها مهار شود،

در غیر این صورت، ریسک تداوم فشار عرضه افزایش خواهد یافت.

به ویژه اگر هم‌زمان با افزایش ارزش معاملات، خروج نقدینگی حقیقی شدت بگیرد، باید احتیاط بیشتری به خرج داد؛ چراکه این هم‌زمانی اغلب یک سیگنال جدی هشدار برای بازار محسوب می‌شود.