به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی عصر شنبه در جمع مدیران کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان اصفهان اظهار کرد: مجموعه‌های فرهنگی تبلیغی پرچمدار مسائل شهر، محله و روستا هستند و حقیقتاً پیشرفت انقلاب اسلامی با خودانگیختگی و نیت‌های خالصانه فعالان فرهنگی پیش رفته است.

وی با اشاره به اینکه مجوز به تنهایی کارساز نیست، افزود: به همکارانم گفته‌ام افرادی را شناسایی و حمایت کنید که پیش از دریافت مجوز کار کرده‌اند، نه کسانی که فقط مجوز می‌گیرند و آن را در طاقچه می‌گذارند و هیچ باری برنمی‌دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اصفهان با تأکید بر اهمیت شناخت نظام مسائل محلی تصریح کرد: اگر یک طلبه فقط پیش‌نماز باشد، دغدغه‌اش محدود به امور مسجد می‌ماند؛ اما اگر «امام محل» باشد، مشکلات واقعی مردم را بیان می‌کند؛ مسائلی چون نبود آب، افزایش طلاق، تقسیم‌بندی‌های اجتماعی، اعتیاد و مشکلات جوانان. او حتی برای هر مسئله راه‌حل ارائه می‌دهد و می‌گوید برای حل اعتیاد با بخشدار جلسه داشته‌ام و برای کمبود آب با فرماندار صحبت کرده‌ام.

حجت‌الاسلام والمسلمین فوقی با انتقاد از رزومه‌سازی‌های بی‌فایده و سلسله‌مراتب اداری گفت: ما در سازمان تبلیغات، نماینده امام هستیم و از رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز الگو می‌گیریم، کسی که در دانشگاه موفق بود، در تبلیغ موفق بود و سال‌ها در مناسبت‌های مذهبی و فعالیت‌های قرآنی تحول آفرید.

وی افزود: خود من سال‌ها مبلغ بوده‌ام و امروز هم اعتقاد دارم که باید بنشینیم و نقدهای شما را بشنویم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اصفهان تأکید کرد: امروز قدرت انقلاب اسلامی در دست‌های شماست. این انتصابی که ما داریم در برابر شما باید پاسخگو باشیم. من در کشورهایی تبلیغ کرده‌ام که «شیخیت» حاکم بوده و اگر کسی کاری به نام تشیع می‌کرد، او را می‌راندند. اما جوانانی را دیدم که بدون حکم و انتصاب و تعهد، تحت تأثیر امام خمینی (ره) مجموعه‌های فرهنگی اسلامی را راه می‌انداختند.

وی با اشاره به نمونه‌ای از فعالیت فرهنگی جوانی در جنوب فرانسه گفت: این فرد بدون هیچ حکم و بودجه‌ای انجمنی اسلامی را راه‌اندازی کرده بود؛ نماز و ذکر برقرار بود، فعالیت داشتند و تنها اتصال معنوی‌اش به امام خمینی بود. انقلاب اسلامی چنین ظرفیت‌هایی را در جهان ایجاد کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین فوقی ادامه داد: امروز در هر منطقه که می‌رویم، طلبه‌ای را می‌بینیم که بدون چشمداشت مالی برای اعتیاد، طلاق یا امور مهاجران کار می‌کند. وقتی از او می‌پرسیم پول نمی‌خواهی؟ می‌گوید نه؛ من با حال دلم این کار را انجام می‌دهم. این‌ها نمونه نیروهای مؤمن و خودانگیخته انقلاب هستند.

وی با بیان اینکه «در کار فرهنگی ضعیف هستیم» افزود: تلاش کردیم کاری پیش برود، اما امروز حضور شما برای من قوت قلب است. کانون‌های فرهنگی تبلیغی مجموعه‌ای عظیم و متصل به مردم‌اند و باید همان مسیر را ادامه دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان خطاب به مدیران کانون‌ها گفت: مشکلات را به ما اطلاع دهید، در سفرهای شهرستانی به هیئت‌ها و مساجد سر می‌زنم و مشکلات را مستقیم از شما می‌شنوم. اگر کاری نیاز به حمایت فرماندار یا مسئول دیگر دارد، ما باید پیگیری کنیم و شما نباید تنها بمانید.

وی با تأکید بر اینکه تا پازل آسیب‌ها و مسائل فرهنگی شهرستان کامل نشود، کار فرهنگی نتیجه نمی‌دهد، افزود: متأسفانه بسیاری از مسئولان وقتی به دیدارهای ملی می‌روند، از آمار اعتیاد، نفوذ، سقط جنین و مسائل فرهنگی شهرستان خود بی‌خبرند. این ضعف را باید جبران کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین فوقی با اشاره به فعالیت‌های جهادی برخی چهره‌های فرهنگی استان گفت: مثلاً آقای پرورش بدون آن‌که منتظر ما باشد، در حوزه قرآن، شهدا و امور فرهنگی کار می‌کند. حتی موتور فروشی هم می‌کند اما کار فرهنگی‌اش را رها نمی‌کند؛ این یعنی نیروهای مجاهد انقلاب.

وی اضافه کرد: سازمان تبلیغات هم باید این مدل نیروها را ببیند و حمایت کند، نه اینکه برای آن‌ها دنبال پول یا مجوز باشد. بعضی افراد پول را دنبال نمی‌کنند؛ بلکه پول سراغ آن‌ها می‌آید چون کار می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان تأکید کرد: انقلاب اسلامی فضای تنفس بزرگی برای فعالیت‌های فرهنگی ایجاد کرده است. این نشاط و حضور را به تهران منعکس کنید. شهرستان‌های ما ظرفیت‌های بی‌شماری دارند و با کشف استعدادهای پنهان می‌توانیم سهم مؤثری در احیای مسائل اجتماعی استان داشته باشیم.