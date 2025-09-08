مخازن یزد توانایی مدیریت تنش آبی را تا ۳۰ سال آینده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال علمدار ظهر امروز در نشستی با اصحاب رسانه با اشاره به تابستان گرم و پرتنش استان یزد، اظهار داشت: خدا را شاکرم که تا امروز مشکلی در تأمین آب استان نداشته‌ایم و سطح مخازن آب در هیچ نقطه‌ای به زیر دو متر کاهش نیافته است.

وی با تأکید بر مدیریت دقیق منابع آب استان یزد گفت: حدود ۵۰ درصد از آب استان یزد از منابع خارج از حوضه مانند آب دریا و خط انتقال کورنگ تأمین می‌شود و ۵۰ درصد دیگر از منابع داخلی استان؛ در پیک مصرف، میزان مصرف شهر یزد حدود ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ لیتر بر ثانیه بوده است که توانستیم حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ لیتر از آن را از طریق تولید داخلی تأمین کنیم. علاوه بر این، بخش کشاورزی نیز سهم خود را دریافت کرده و برنامه‌های مدیریت مصرف به خوبی اجرا شده است.

علمدار با اشاره به اهمیت خطوط انتقال و مخازن در مدیریت بحران افزود: از ابتدای سال، اقدامات پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از تنش آبی انجام شده است، خط انتقال کورنگ به یزد نقش کلیدی در تأمین آب پایدار شهر ایفا می‌کند و با مدیریت هوشمند مخازن و پمپاژها، حتی با قطعی برق موقت نیز هیچ منطقه‌ای در شهر با افت فشار شدید مواجه نشده است.

وی در ادامه به پروژه‌های کلان احداث مخازن آب استان اشاره کرد و گفت: در سه سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار متر مکعب به ظرفیت مخازن شهر یزد اضافه شده است که این میزان ذخیره، توانایی مدیریت تنش آبی را تا ۳۰ سال آینده فراهم می‌کند، برای احداث این مخازن حدود ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و تمام پروژه‌ها با مشارکت مشاورین و پیمانکاران بومی اجرا شده است. این اقدام نشان‌دهنده اهمیت زیرساخت و مدیریت منابع برای تأمین پایدار آب استان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب یزد همچنین به اقدامات استان برای تأمین آب روستاها اشاره کرد و گفت: در روستاهایی که هنوز شبکه آب‌رسانی وجود ندارد، آب شرب به صورت تانکر و رایگان توزیع می‌شود، این اقدام به ویژه در ایام تعطیل و افزایش مصرف آب در روستاها، موجب شده تا مردم بتوانند از آب شرب سالم بهره‌مند شوند.

علمدار به پروژه‌های بزرگ دیگر استان نیز اشاره کرد: در شهرستان‌هایی مانند اردکان و بهاباد، پروژه‌های انتقال و ذخیره آب با هدف کاهش تنش آبی اجرا شده است، برای نمونه، در بهاباد و بم چندین مخزن و خطوط انتقال ساخته شده و عملیات پمپاژ و شبکه‌رسانی به گونه‌ای مدیریت شده که آب مورد نیاز مردم و کشاورزی تأمین شود.

وی درباره اهمیت هماهنگی با نمایندگان و مسئولان استانی اظهار داشت: جلسات هفتگی با استاندار، معاونان عمرانی و نمایندگان استان برگزار شده و این پیگیری مستمر باعث شده تا تأمین منابع مالی و اجرای پروژه‌ها بدون مشکل ادامه پیدا کند، همکاری نزدیک با وزارت نیرو و شرکت مهندسی، اجرای پروژه‌های کلان را تضمین کرده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب یزد در پایان گفت: با تکمیل خطوط و مخازن، تنش آبی در شهر و روستاها کاملاً مدیریت خواهد شد و تا سال‌های آینده مشکلی برای تأمین آب شهروندان نخواهیم داشت، مردم استان می‌توانند با اطمینان خاطر از آب شرب سالم و پایدار بهره‌مند شوند و پروژه‌های زیرساختی انجام شده، نمونه‌ای از مدیریت هوشمند و بلندمدت منابع آب استان است.