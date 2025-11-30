فارس رتبه سوم مسابقات «باران وحی» کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه هفتمین دوره مسابقات قرآنی «باران وحی» ویژه مددجویان کمیته امداد در مشهد مقدس برگزار شد.

در این دوره از جشنواره، در سطح کشور ۴۳۷ هزار نفر ثبت‌نام کردند که از میان آنها ۴ هزار نفر به مرحله کشوری راه یافتند.

استان فارس با ۲۴ هزار و ۱۰۱ نفر شرکت‌کننده حضوری گسترده و بی نظیر داشت که با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته، جهشی چشمگیر را در فعالیت‌های قرآنی رقم زد.

فارس در پایان مسابقات موفق شد رتبه سوم کشوری را از نظر میزان مشارکت و عملکرد کمی و کیفی به دست آورد. همچنین از این استان ۴۱ نفر به عنوان برگزیدگان کشوری مورد تجلیل قرار گرفتند که شامل ۱۵ پسر و ۲۶ دختر بودند.

این دوره از مسابقات در ۸ بخش و ۲۱ رشته برگزار شد که شامل رشته‌های تخصصی قرآنی از جمله تحقیق، ترتیل و حفظ و رشته‌های آوایی مانند مدیحه‌سرایی، اذان و سایر بخش‌های فرهنگی–هنری بود.

گفتنی است مسابقات سراسری قرآنی باران وحی هدف ترویج فرهنگ قرآنی در بین خانواده‌های مددجویان برگزار می‌شود.