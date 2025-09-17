به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس، ایوب فرامرزی با تشریح عملکرد استان فارس در حوزه تسهیلات قرضالحسنه اشتغال، از تحقق پرداخت ۳۶ هزار و ۳۳۱ میلیارد ریال تسهیلات به ۲۶ هزار و ۲۸۶ طرح خبر داد.
فرامرزی گفت: سهم این استان از محل جز (۳) معادل ۱۲ هزار و ۹۰۳ میلیارد ریال شامل شامل ۱۳ نهاد حمایتی و ۱۹ بانک عامل و از محل جز (۴) برابر با ۳۶ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال شامل هفت نهاد حمایتی و ۲۳ بانک عامل بود که در نهایت با تلاش مجموعه دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و نهادهای حمایتی، ۷۴ درصد از کل سهمیه محقق شد. این عملکرد نسبت به سالهای گذشته بهترین نتیجه استان فارس در حوزه جذب اعتبارات قرضالحسنه اشتغال محسوب میشود.
وی با ارائه جزئیات عملکرد نهادها و بانکها در استان ادامه داد: در میان نهادهای حمایتی، کمیته امداد امام خمینی (ره) با ۲۰ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال و بهزیستی با هفت هزار و ۹۹۹ میلیارد ریال بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. همچنین بانک ملت با پنج هزار و ۳۵ میلیارد ریال، بانک صادرات با چهار هزار و ۶۲۴ میلیارد ریال و بانک تجارت با چهار هزار و ۶۱۲ میلیارد ریال در صدر بانکهای عامل پرداختکننده این تسهیلات قرار گرفتند. فرامرزی اضافه کرد: در مجموع ۶۰۰۷ طرح از محل جز (۳) به ارزش ۷,۹۴۵ میلیارد ریال (معادل ۶۲ درصد سهمیه) و ۱۹ هزار و ۹۷۹ طرح از محل جز (۴) به ارزش ۲۷ هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال (معادل ۷۷ درصد سهمیه) در استان فارس تأمین مالی شدند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: بنیاد علوی با ۹۵ درصد و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با ۹۳ درصد در جز (۴) و همچنین بنیاد شهید با ۷۷ درصد و سازمان امور عشایر ایران با ۷۳ درصد در جز (۳)، بهترین عملکرد را در جذب اعتبارات داشتند. از سوی دیگر، بانکهای صنعت و معدن و سینا با ۱۰۰ درصد، بانک کشاورزی با ۹۹ درصد و بانک سپه با ۹۶ درصد، در جمع بانکهای برتر استان قرار گرفتند.
فرامرزی تصریح کرد: استان فارس به پشتوانه این عملکرد، همواره جزو استانهای پیشرو در استفاده بهینه از منابع قرضالحسنه اشتغال است و تلاش میشود با برنامهریزی دقیقتر، در سال جاری نیز گامهای بلندتری در مسیر توسعه اشتغال و رونق اقتصادی استان برداشته شود.
